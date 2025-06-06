congstar kündigt dreitägige Flashsale-Aktion mit 100-GB-Tarif an

Der Mobilfunkanbieter Congstar kündigt für den Zeitraum vom 10. bis zum 13. Juni (jeweils ab/bis 15 Uhr) eine Sonderaktion an. Im Rahmen des sogenannten „Flash Sales“ bietet das Unternehmen einen Mobilfunktarif mit 100 GB Datenvolumen für 24 Euro pro Monat an.

Der Tarif beinhaltet eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie das Zusatzfeature „GB+“, durch das sich das Datenvolumen jährlich um 2 GB erhöht. Der sonst übliche Bereitstellungspreis entfällt während des Aktionszeitraums. Das Angebot richtet sich sowohl an Neukunden als auch an Bestandskunden und ist ausschließlich über die congstar-Webseite buchbar.

Im Mittelpunkt des Angebots steht zudem die Option, den Aktionstarif mit bestimmten Smartphone-Modellen zu kombinieren. So haben Käufer die Möglichkeit, das Samsung Galaxy S25 Ultra (256 GB) für insgesamt 865 Euro oder das iPhone 16 Pro (128 GB) für 819 Euro zu erwerben. Die Geräte können in monatlichen Raten über 36 Monate abbezahlt werden. Laut congstar ist dadurch eine Ersparnis von mehreren hundert Euro gegenüber dem regulären Preis möglich.

Zusätzliche Geräteangebote und Altgeräteankauf

Zusätzlich zur Ratenzahlung können Kunden einen sogenannten Ankaufsbonus erhalten. Bei Rückgabe eines alten Smartphones wird der ermittelte Restwert des Altgeräts um 50 Euro (für ein Samsung Galaxy) bzw. um 100 Euro (für ein iPhone) aufgestockt. Dieses Angebot gilt ebenfalls nur im genannten Zeitraum und unter den Bedingungen des congstar-Handyankaufprogramms. Die Aktion umfasst keine weiteren Tarife oder Geräte außerhalb der genannten Kombinationen.

congstar unverbindlich kennenlernen

Congstar bietet auch einen Kennenlern-Tarif für einmalig 1 Euro an. Mit diesem Tarif können Interessenten congstar unverbindlich testen, ohne sich langfristig zu binden.

Der Tarif hat eine Laufzeit von einem Monat und beinhaltet 50 GB Datenvolumen, 5G-Geschwindigkeit mit bis zu 100 Mbit/s sowie eine Telefon- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze.

Die Aktivierung erfolgt schnell über eine eSIM und der Vertrag endet automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Der Kennenlern-Tarif ist pro Kunde nur einmal buchbar und kann nicht verlängert werden.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

