congstar startet Flashsale-Aktion – 100-GB-Tarif für 24 Euro

Der Mobilfunkanbieter Congstar startet ab heute (10.06. ab 15 Uhr) und nur bis zum, 13. Juni 2025 (auch 15 Uhr) eine Sonderaktion. Im Rahmen des sogenannten „Flash Sales“ bietet das Unternehmen einen Mobilfunktarif mit 100 GB Datenvolumen für 24 Euro pro Monat an.

Der Tarif beinhaltet eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie das Zusatzfeature „GB+“, durch das sich das Datenvolumen jährlich um 2 GB erhöht. Der sonst übliche Bereitstellungspreis entfällt während des Aktionszeitraums. Das Angebot richtet sich sowohl an Neukunden als auch an Bestandskunden und ist ausschließlich über die congstar-Webseite buchbar.

congstar-Aktionstarif mit Smartphone kombinierbar

Im Mittelpunkt des Angebots steht zudem die Option, den Aktionstarif mit bestimmten Smartphone-Modellen zu kombinieren. So haben Käufer die Möglichkeit, das Samsung Galaxy S25 Ultra (256 GB) für insgesamt 865 Euro oder das iPhone 16 Pro (128 GB) für 819 Euro zu erwerben. Die Geräte können in monatlichen Raten über 36 Monate abbezahlt werden.

Zusätzlich zur Ratenzahlung können Kunden einen sogenannten Ankaufsbonus erhalten. Bei Rückgabe eines alten Smartphones wird der ermittelte Restwert des Altgeräts um 50 Euro (für ein Samsung Galaxy) bzw. um 100 Euro (für ein iPhone) aufgestockt. Dieses Angebot gilt ebenfalls nur im genannten Zeitraum und unter den Bedingungen des congstar-Handyankaufprogramms. Die Aktion umfasst keine weiteren Tarife oder Geräte außerhalb der genannten Kombinationen.

Zur Flashsale-Aktion bei congstar →

Congstar bietet auch einen Kennenlern-Tarif für einmalig 1 Euro an. Mit diesem Tarif können Interessenten congstar unverbindlich testen, ohne sich langfristig zu binden.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Schoda 👋
    sagt am

    Schade, dass es keine Multisim für die AW gibt. sonst wäre das ein tolles Angebot

    Antworten
  2. Andreas Strobel 👋
    sagt am

    Auch einfach mal so als Kunde in die möglichen Tarife schauen. Mir werden 150GB für 25€, und 400GB für 30€ angezeigt.

    Antworten

