congstar startet Frühjahrsaktion für Young-Tarife

Congstar startet eine Frühjahrsaktion mit neuen Young-Tarifen für alle unter 28 Jahren. Die Tarife bieten attraktive Konditionen und ermöglichen mit dem Gutscheincode „YOUNG“ doppeltes Datenvolumen zum gleichen Preis. Die Aktion läuft nach aktuellem Stand vom 4. März bis 27. Mai 2025.

Die neuen Allnet Flat Young Tarife umfassen vier verschiedene Varianten: 20 GB für 14 €, 50 GB für 19 €, 100 GB für 22 € (später 24 €) und 200 GB für 29 €. Damit erhalten junge Kunden mehr Datenvolumen zu fairen Preisen.

Zu den congstar Young-Tarifen →

Zusätzlich entfällt bei den congstar Zuhause Tarifen der Bereitstellungspreis von 50 Euro, wobei diese Aktion nun bis zum 17. März 2025 verlängert wurde. In diesem Zeitraum entfallen allerdings die regulären 10 Prozent Rabatt auf die monatliche Grundgebühr.

