congstar verlängert Rabattaktion für Zuhause 250 Tarif

Congstar

Der Internetanbieter Congstar bietet für einen befristeten Zeitraum einen Rabatt auf den Tarif „Zuhause 250“ an. Die Aktion wurde jetzt bis zum 23. Juni 2025 verlängert. Neukunden erhalten bei Angabe des Gutscheincodes „SPAR15“ eine Preisreduzierung von 15 Prozent pro Monat.

Damit sinkt der reguläre Preis von 45 Euro auf 38,25 Euro. Die monatliche Ersparnis beläuft sich somit auf 6,75 Euro. Der Rabatt gilt sowohl für Verträge mit Laufzeit als auch für flexible Varianten.

Zusätzlich entfällt bis zum 30. Juni 2025 die einmalige Bereitstellungsgebühr in Höhe von 50 Euro. Beide Preisvorteile – der Rabatt auf den Monatspreis und der Wegfall der Anschlussgebühr – können kombiniert werden. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Neukunden und ist zeitlich begrenzt.

Auch ist es inzwischen möglich bei Abschluss eines congstar zuhause DSL Tarifs den Router (FRITZ!Box 7530 ax) zu mieten anstatt zu kaufen. Der Mietpreis pro Monat beträgt 5 Euro, der Kaufpreis liegt bei aktuell bei 99 Euro und wird am 1. Juli auf 139 Euro angehoben.

Zu bedenken gilt, dass es sich bei den Tarifen um reine Internettarife für das Festnetz handelt, es ist demnach kein Telefonanschluss enthalten.

