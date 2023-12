CovPass-App und die CovPassCheck-App werden eingestellt

Die Europäische Union führte 2021 das digitale COVID-Zertifikat ein, das als EU-weit anerkannter Nachweis für Impfung, Genesung oder negative COVID-19-Tests diente. Die entsprechende Verordnung lief am 30. Juni 2023 aus.

Dennoch ermöglicht die EU übergangsweise bis zum 31. Dezember 2023 weiterhin länderübergreifende Zertifikatsprüfungen durch den Betrieb technischer Systeme. Danach endet der Übergangsbetrieb, da derzeit kein internationales System mit vergleichbarer Funktionalität und Reichweite zur Verfügung steht.

In Deutschland wird die Ausstellung von digitalen COVID-Zertifikaten einschließlich Impf- und Genesungszertifikaten zum 31. Dezember 2023 eingestellt. Dies betrifft auch die CovPass-App und die CovPassCheck-App. Die CovPass-App wird in einen Wallet-Modus umgewandelt, in dem die gespeicherten Zertifikate erhalten bleiben.

Ab dem 1. Januar 2024 wird die bisherige Funktionalität der CovPass-App weiterhin zur Verfügung stehen, wobei die vorhandenen Zertifikate auf dem Smartphone gespeichert bleiben. Die Möglichkeit, neue Zertifikate hinzuzufügen, sowie der Support für die App werden jedoch eingestellt.

Die CovPass-App und die CovPassCheck-App werden im App-Store nicht mehr zum erneuten Download zur Verfügung stehen und es werden keine neuen Funktionen veröffentlicht.

-->