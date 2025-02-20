Tarife

crash startet mit Vodafone 5G Allnet-Flat mit 40 GB

Crash Tarife

Bei crash-tarife.de startet ab sofort ein neues Aktions-Portfolio mit zwei Tarifen im 5G-Netz von Vodafone. Die beiden Tarife „Allnet Flat 40GB 24M“ und „Allnet Flat 40GB 1M“ bieten jeweils eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie eine 40GB-Datenoption mit 5G-Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s.

Der Vertrag „Allnet Flat 40GB 24M“ hat eine Laufzeit von 24 Monaten und kostet monatlich 11,99 Euro, nach Berücksichtigung eines Rabatts von 18 Euro. Der Tarif „Allnet Flat 40GB 1M“ ist monatlich kündbar und kostet ebenfalls 11,99 Euro, allerdings ohne Rabatt und mit einem Anschlusspreis von 0 €. Ein weiteres Goodie der Aktion sind die 3 Freimonate für den Tarif mit einer Laufzeit von 24 Monaten.

Beide Tarife beinhalten EU-Roaming, VoLTE (Voice over LTE), WiFi-Calling sowie die Möglichkeit, eine eSIM zu nutzen. Es gibt auch die Möglichkeit der kostenlosen Rufnummernmitnahme, mit Ausnahme von klarmobil-Kunden im Vodafone-Netz, für die keine Rufnummernmitnahme möglich ist.

Der Vertragsbeginn kann flexibel bis zu 123 Tage in die Zukunft gewählt werden. Zusätzlich erhalten alle Kunden einen Monat lang gratis waipu.tv Perfect Plus, ein TV-Angebot mit vielen Sendern. Nach dem Gratismonat kostet das Angebot 9,99 Euro pro Monat und kann monatlich gekündigt werden.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

