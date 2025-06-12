Fintech

Creditplus Bank: Zinsen für viele Festgeld-Laufzeiten angepasst

Die Creditplus Bank hat heute eine Zinsanpassung für ihre Anlageformen mit fester Laufzeit vollzogen. Die Zinssätze sinken und oder steigen je nach Laufzeit.

Dementsprechend werden ab heute die Konditionen des Creditplus Festgeldes für einige Laufzeiten nach unten und für einige nach oben angepasst. Nur die längeren Festgelder (ab 60 Monate) bleiben stabil.

Wie bisher bereits lassen sich Anlagebeträge von 5.000 bis 1.000.000 Euro pro Einzelgeschäft für zahlreiche feste Laufzeiten „parken“. Der Gesamtanlagebetrag (alle Konten zusammen) ist derzeit auf 2.500.000 Euro pro Person begrenzt.

Der Zinsertrag errechnet sich bei jährlicher Zinsauszahlung und wird demnach auch jährlich auf das Referenzkonto überwiesen.

Creditplus Bank: Zinsen für das Festgeld (Stand 12.06.25)

Die Zinsen einer Festgeldanlage werden zu Beginn der Laufzeit für die gesamte Laufzeit fest vereinbart und sind garantiert. Die Anpassungen schauen bei der Creditplus Bank ab sofort wie folgt aus:

  • 03 Monate: 1,85 % → 1,70 % (↓ 0,15 %)
  • 06 Monate: 1,85 % → 1,75 % (↓ 0,10 %)
  • 12 Monate: 2,00 % → 1,90 % (↓ 0,10 %)
  • 18 Monate: 2,15 % → 2,00 % (↓ 0,15 %)
  • 24 Monate: 2,25 % → 2,36 % (↑ 0,11 %)
  • 36 Monate: 2,30 % → 2,60 % (↑ 0,30 %)
  • 48 Monate: 2,35 % → 2,41 % (↑ 0,06 %)
  • 60 Monate: 2,40 %
  • 72 Monate: 2,45 %
  • 84 Monate: 2,50 %

Für die Eröffnung und Führung eines Festgeldkontos fallen bei der Creditplus Bank keine Gebühren an. Auch Zinsgutschriften, Überweisungen auf ein Referenzkonto sowie die Löschung des Kontos sind bei der Creditplus Bank kostenlos.

Creditplus Bank Festgeld bei Weltsparen

Das Festgeld lässt sich nicht nur bei der Creditplus Bank direkt abschließen, sondern zu identischen Konditionen beispielsweise auch über WeltSparen. Eröffnet man einmalig ein WeltSparen-Konto, hat man anschließend zusätzlich Zugriff auf zahlreiche weitere Anbieter und alternative Anlageformen.

Die Eröffnung eines Accounts geschieht bei WeltSparen vollständig online. Ich bin dort bereits seit vielen Jahren glücklicher Kunde und weiß die unkomplizierte Abwicklung der Anlagemöglichkeiten sehr zu schätzen. Von daher kann ich meiner persönlichen Beurteilung nach die Plattform empfehlen.

Als Privatbank nach deutschem Recht ist die Creditplus Bank AG Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken. Daneben besteht die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) als gesetzliches Einlagensicherungssystem. Die Sicherungsgrenze der EdB beträgt derzeit 100.000 Euro pro Anleger.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

Das Kommentieren dieses Beitrags ist momentan nicht möglich.


