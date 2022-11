Cupra Born kann wohl bald schneller laden

Volkswagen hat die Ladeleistung der ersten MEB-Modelle letztes Jahr optimiert, aber langfristig will man die 200 kW am Schnelllader knacken. Nun scheint wieder ein Upgrade anzustehen, denn es wurde ein Cupra Born mit 180 kW gesichtet.

Der Instagram-Account Nextmove hat in den Stories einen Cupra Born gezeigt, der mit 180 kW am Schnelllader lädt. Und das sogar bei 20 Prozent Akkustand, die Kurve wird also entweder gut gehalten oder es ist beim Start noch mehr möglich.

Cupra Born baut Vorsprung zum VW ID.3 aus

Der Cupra Born gehört zu den Modellen, die mit dem großen Akku (77 kWh) schon jetzt schneller laden, da sind bis zu 170 kW möglich, während andere MEB-Modelle noch bei 135 kW hängen. Allerdings haben wir bisher keine weiteren Details dazu.

Ist das eine neue Version des Cupra Born? Kommt das via Software? Kommt mit dem VW ID.3 Facelift auch ein neuer Cupra Born? Wir wissen es nicht, aber es ist mehr geplant. Cupra selbst hat dieses Upgrade aber noch nicht offiziell bestätigt.

PS: MEB bedeutet Modularer E-Baukasten und ist die VW-Plattform für alle Marken im Konzern, inklusive Cupra. Der Cupra Born ist technisch verdammt nah am VW ID.3, aber dieser lädt mit maximal 135 kW (mit großem Akku und gleicher Leistung).

