Cupra Formentor wird elektrisch und „das wichtigste Auto“

Der Cupra Formentor war das erste komplett eigenständige Auto der Marke von Seat und direkt ein voller Erfolg. In diesem Jahr steht ein großes Facelift an, doch da bleibt der Fokus auf Hybrid, eine rein elektrische Version kommt noch nicht.

Diese soll es laut Wayne Griffiths mit dem Nachfolger geben, der aber noch ein paar Jahre dauern wird. Es könnte sogar 2030 werden, bis Cupra einen ganz neuen Formentor auf den Markt bringt. Vermutlich wird dann der Verbrenner gestrichen.

Cupra Formentor und Cupra Tavascan?

Die Basis für den elektrischen Cupra Formentor ist noch nicht bekannt, aber der Chef hat die kommende SSP-Plattform der Volkswagen AG angedeutet. Es sei das „wichtigste Auto für das Unternehmen“. Eine Sache wundert mich dabei jedoch.

In diesem Jahr startet der Cupra Tavascan, der durchaus das elektrische Pendant zum Cupra Formentor ist. Werden in Zukunft beide existieren? Benötigt es zwei so ähnliche SUVs? Eigentlich nicht. Schauen wir, wie Cupra sich das vorgestellt hat.

