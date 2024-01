Cyberpunk 2077: Nachfolger soll neue Wege gehen

Bei CD Project Red hat man Ende 2023 die Arbeiten an Cyberpunk 2077 komplett abgeschlossen und ab jetzt liegt der Fokus auf Produktpflege. Das Team macht sich außerdem an einen offiziellen Nachfolger, wobei man fairerweise sagen muss, dass sich dieser noch in der Konzeptphase befindet und noch nicht in Entwicklung.

Eine Sache, bei der man einen neuen Weg gehen möchte, seien die „Lebenswege“, so Philipp Weber von CD Project Red. Bei Cyberpunk 2077 gab es zwar mehrere Optionen zum Start, aber am Ende hatten diese keinen großen Einfluss auf das Spiel. Es gab ein paar exklusive Missionen, mehr war dann allerdings nicht möglich.

Das könnte sich bei einem Nachfolger von Cyberpunk 2077 ändern, denn das Ziel ist, dass es durchaus entscheidend ist, welchen Weg man zum Start wählt. Bisher ist aber noch unklar, ob der Nachfolger direkt an Cyberpunk 2077 anknüpft oder ob man vielleicht auch eine ganze neue Geschichte in der Welt von Night City erzählt.

