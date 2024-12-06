Dacia möchte als Marke neue Dinge ausprobieren

Dacia ist eigentlich eher als preiswerte Marke bekannt, bei der man durchaus viele Abstriche machen muss. Und das nicht nur technisch, auch bei der Ausstattung und Optik herrscht eher Minimalismus, um Kosten in der Produktion zu senken.

Doch vor etwas mehr als einem Jahr verpasste sich Dacia ein neues Image und versucht sich seit dem mehr als Outdoor-Marke zu positionieren. Der Duster Soul of Dakar ist zwar eine einmalige Sonderedition, aber ein kleiner Blick in die Zukunft.

Gegenüber Autocar hat Denis Le Vot verraten, dass wir zwar keine Serienversion sehen werden, das wird wirklich ein Unikat bleiben, aber Dacia denkt derzeit über Sondereditionen nach. In Zukunft könnte die Marke also neue Dinge ausprobieren.

Und das Image der Rallye Dakar, an der man 2025 das erste Mal mit dem Dacia Sandrider teilnimmt, passt eben zu diesem neuen Outdoor-Image. Dacia will wohl ein bisschen der preiswerte Jeep werden, die Preise steigen aber auch bei Dacia.

Der Chef von Dacia hat betont, dass man alle anderen Sponsorings beendet hat und der Fokus der Marke jetzt auf solchen Events liegt. Und passend dazu könnte es in Zukunft auch, vermutlich gegen Aufpreis, Sondereditionen bei Dacia geben.