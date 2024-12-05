MG Cyberster hat einen Preis: Das etwas andere Elektroauto

MG Motor, mittlerweile unter der Führung von SAIC Motor aus China, baut sein Portfolio an Elektroautos nächstes Jahr mit einem etwas anderen Modell aus, denn wir bekommen mit dem MG Cyberster einen Sportwagen mit Cabrio-Funktion.

Noch im Dezember starten die Bestellungen und es geht bei 64.990 Euro los, wer zwei Motoren und mehr Power möchte, der wählt die Xpower-Version, die wir auch vom MG4 kennen. Diese startet dann bei 69.990 Euro, also gar nicht so viel mehr.

Dafür gibt es hier dann direkt 375 kW (510 PS), was für diese Preisklasse durchaus eine Ansage ist. Dann gibt es aber nur 443 km Reichweite, die 507 km erreicht man mit der schwächeren Version, die aber immerhin auch 250 kW (340 PS) mitbringt.

Geladen wird mit bis zu 150 kW, mit Blick auf Reichweite und Ladeleistung sind das also keine Werte, die einen hervorlocken. Aber irgendwie muss man sparen, denn MG verspricht „viel Roadster zum attraktiven Preis“. Und dieser ist sehr attraktiv.

Gefällt mir, optisch ein schönes Elektroauto, auch wenn ich kein Fan von Cabrio und schon gar nicht von Stoffdach bin. Doch es steigert die Auswahl an Elektroautos und ich könnte mir vorstellen, dass MG wieder mit attraktivem Leasing angreift.

Und der Markt kann so langsam mehr Auswahl vertragen, denn bei Elektroautos lag der Fokus viel zu sehr auf SUVs. Klar, diese sind im Trend und wichtig, gar keine Frage, aber es gibt noch mehr. Weitere Details gibt es auf der Webseite von MG.