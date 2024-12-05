Mobilität

MG Cyberster hat einen Preis: Das etwas andere Elektroauto

Autor-Bild
Von
| 4 Kommentare
Mg Cybster Header

MG Motor, mittlerweile unter der Führung von SAIC Motor aus China, baut sein Portfolio an Elektroautos nächstes Jahr mit einem etwas anderen Modell aus, denn wir bekommen mit dem MG Cyberster einen Sportwagen mit Cabrio-Funktion.

Noch im Dezember starten die Bestellungen und es geht bei 64.990 Euro los, wer zwei Motoren und mehr Power möchte, der wählt die Xpower-Version, die wir auch vom MG4 kennen. Diese startet dann bei 69.990 Euro, also gar nicht so viel mehr.

Mg Cyberster Front

Dafür gibt es hier dann direkt 375 kW (510 PS), was für diese Preisklasse durchaus eine Ansage ist. Dann gibt es aber nur 443 km Reichweite, die 507 km erreicht man mit der schwächeren Version, die aber immerhin auch 250 kW (340 PS) mitbringt.

Geladen wird mit bis zu 150 kW, mit Blick auf Reichweite und Ladeleistung sind das also keine Werte, die einen hervorlocken. Aber irgendwie muss man sparen, denn MG verspricht „viel Roadster zum attraktiven Preis“. Und dieser ist sehr attraktiv.

Mg Cyberster Heck

Gefällt mir, optisch ein schönes Elektroauto, auch wenn ich kein Fan von Cabrio und schon gar nicht von Stoffdach bin. Doch es steigert die Auswahl an Elektroautos und ich könnte mir vorstellen, dass MG wieder mit attraktivem Leasing angreift.

Und der Markt kann so langsam mehr Auswahl vertragen, denn bei Elektroautos lag der Fokus viel zu sehr auf SUVs. Klar, diese sind im Trend und wichtig, gar keine Frage, aber es gibt noch mehr. Weitere Details gibt es auf der Webseite von MG.

Mg Cyberster Innen

Audi A3 Sedan

Audi soll jetzt „wieder fit für die Zukunft“ werden

Audi stellt sich mit der Matrix-Organisation bekanntlich neu auf und passend dazu gibt es ab dem 1. Januar 2025 eine…

5. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden4 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Alfons 🌀
    sagt am

    Die Pfeile am Heck durch die Beleuchtung sind ja witzig.

    Aber macht das eigentlich solide (Mazda Look A like) auch wieder häßlich.

    Antworten
  2. Hunk 🌟
    sagt am

    64.990 Euro los ??????????

    Antworten
  3. René H. 🔆
    sagt am

    Attraktiver Preis – soso…

    In China kostet die RWD-Version umgerechnet 32k€, die AWD-Version 34k€. Natürlich muss umgerüstet, transportiert und zugelassen werden. Rechnen sie mit den Strafzöllen für den „unkooperativen“ Staatskonzern SAIC (~35%)?

    Antworten
  4. Thomas 💎
    sagt am

    Tja, einen elektrischen MX-5 hätte Mazda schon längst bringen müssen. Hoffentlich schaffen die das noch.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / MG Cyberster hat einen Preis: Das etwas andere Elektroauto
Weitere Neuigkeiten
Skoda Kodiaq Elektro 2026 Teaser Front
Skoda plant neues Elektro-Flaggschiff für 2026
in Mobilität
Elio Pixar Film
ELIO: Neuer Pixar-Film hat ein Datum bei Disney+
in News
BMW vs. Mercedes vs. Audi: Das große Elektro-Battle der Premiummarken
in Mobilität
So sieht das neue Samsung Galaxy S26 Pro aus
in Smartphones
Nintendo Direct für den 12. September bestätigt
in Gaming
Mercedes: Chef-Designer kritisiert Optik von Audi
in Mobilität
Spotify Logo Header 2024
Überraschung! Spotify Lossless ist endlich da
in Dienste
Das teuerste Apple iPhone aller Zeiten ist da
in Smartphones
Gericht Recht Urteil Richter
Regierung plant Online-Verfahren für Zivilgerichte
in News
Crash Tarife
crash startet mit Vodafone 5G Allnet-Flat mit 20 GB
in Tarife