Danke! Mercedes-Benz trennt sich endlich vom NEFZ-Wert

Ich sitze aktuell an meinem Fazit zum Mercedes-Benz EQA, welches im besten Fall gegen Ende der Woche online gehen sollte. Und wenn man sowas tippt und das Video aufnimmt, dann schaut man immer wieder beim Hersteller vorbei.

Mercedes-Benz: Endlich WLTP statt NEFZ

Bei meinem ersten Eindruck vom Mercedes-Benz EQA bin ich auch kurz auf die Reichweite eingegangen und habe da erneut kritisiert, dass das bei Mercedes-Benz noch der uralte NEFZ-Wert mit irreführenden 493 km Reichweite steht.

-->

Das habe ich bereits im Februar ausführlich kritisiert und war erstaunt, dass es im Juli noch genutzt wird. Immerhin ist die „reale“ Reichweite mit ca. 300 km deutlich geringer und sowas kann Kunden nach dem Autokauf durchaus verärgern.

Zwischen meinem Eindruck vom 17. Juli und heute hat sich aber etwas geändert und als ich eben auf der Webseite war, da warb man mit 400 bis 432 km nach WLTP-Standard. Diese Angabe hat Mercedes mittlerweile also geändert.

Es wird auch langsam Zeit, dass wir den NEFZ-Wert hinter uns lassen, denn der klingt auf dem Papier besser, aber selbst der WLTP-Wert ist oft recht weit von einem realen Wert entfernt und der NEFZ-Wert ist komplett realitätsfern.

Mercedes-Benz: Der EQC zieht auch mit

Wirklich erstaunt war ich aber, als ich dann eben noch kurz beim Mercedes-Benz EQC vorbeischaute und dort ebenfalls den WLTP-Wert sah. Mit 373 bis 437 km liegt der nämlich teilweise unter der „magischen“ Grenze von 400 km.

Hinweis: Achtet bei der „von bis“-Angabe auf den unteren Wert. Beim EQA sind es also ca. 400 km und beim EQC sind es ca. 370 km. Beim EQC standen vor ein paar Tagen noch bis zu 462 km (NEFZ), das ist also ein großer Unterschied.

Die 400 km sind so ein Wert, den man im Jahr 2021 eigentlich schon irgendwie erreichen muss, vor allem bei großen und teuren Elektroautos. Doch ganz ehrlich: Lieber so, als dass die Kunden sich nach dem Kauf über die Angabe ärgern.

Ich weiß, dass Mercedes-Benz hier mitliest und in diesem Sinne: Danke. Ihr habt jetzt das Elektroauto mit der besten Reichweite, da kann man also auch ruhig dazu stehen, dass die Verbrenner-Umbauten noch nicht ganz so effizient sind.

Mercedes-Benz EQXX: Ein Elektroauto mit 1000+ km Reichweite Der Mercdes-Benz EQS ist aktuell das Elektroauto mit der besten Reichweite auf dem Markt. Doch bei Daimler arbeitet man bereits am nächsten Schritt, den man im Rahmen der heutigen Roadmap für die elektrische Zukunft angeteasert hat. Mercedes-AMG arbeitet am EQXX…22. Juli 2021 JETZT LESEN →

-->