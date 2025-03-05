Mobilität

Das Apple iPhone entsperrt jetzt auch Roller

Niu Elektroroller

Ihr kennt mit Sicherheit den Apple CarKey, der auf einem offiziellen Standard, dem Digital CarKey basiert. Apple ist an der Entwicklung beteiligt und es handelt sich um eine native Lösung, die man auf dem iPhone oder der Apple Watch nutzen kann.

Es gibt im Vergleich zu den Apps der Hersteller hier und da Vorteile, wie das Apple Wallet, in dem der digitale Schlüssel zu finden ist und über das man ihn dann mit anderen teilen kann. Bisher war das allerdings nur mit normalen Autos möglich.

Apple Iphone Roller Carkey

NIU führt diese Funktion jetzt erstmals bei der NQiX-Reihe ein und wir haben bei NIU selbst nachgefragt, es ist „ein neues Apple Feature“, welches man derzeit nur bei NIU findet. Die Funktion ist „sehr ähnlich dem Apple CarKey“, so NIU weiter.

Derzeit ist noch unklar, ob man die Funktion auch für Android anbieten wird, bei der aktuellen Ankündigung ging es zunächst um die exklusive Partnerschaft mit Apple. Es ist auch noch unklar, ob weitere Anbieter von Rollern die Funktion auch planen.

Ab sofort können Fahrer:innen ihren Scooter auch mit einem „digitalen Schlüssel“, der in Apple Wallet hinterlegt wird, problemlos entriegeln und starten. Dazu muss der Scooterschlüssel einfach mit der NIU App zum Apple Wallet auf dem iPhone oder der Apple Watch hinzugefügt werden. Dank des Expressmodus ist der NIU Scooterschlüssel in Apple Wallet sofort einsatzbereit, ohne dass das iPhone oder die Apple Watch aktiviert oder bestimmte Apps geöffnet werden müssten. Zum Entsperren muss das jeweilige Gerät einfach an das Lesegerät des Scooters gehalten werden.

  1. Mike ☀️
    sagt am

    top!

