Das Apple iPhone entsperrt jetzt auch Roller

Ihr kennt mit Sicherheit den Apple CarKey, der auf einem offiziellen Standard, dem Digital CarKey basiert. Apple ist an der Entwicklung beteiligt und es handelt sich um eine native Lösung, die man auf dem iPhone oder der Apple Watch nutzen kann.

Es gibt im Vergleich zu den Apps der Hersteller hier und da Vorteile, wie das Apple Wallet, in dem der digitale Schlüssel zu finden ist und über das man ihn dann mit anderen teilen kann. Bisher war das allerdings nur mit normalen Autos möglich.

NIU führt diese Funktion jetzt erstmals bei der NQiX-Reihe ein und wir haben bei NIU selbst nachgefragt, es ist „ein neues Apple Feature“, welches man derzeit nur bei NIU findet. Die Funktion ist „sehr ähnlich dem Apple CarKey“, so NIU weiter.

Derzeit ist noch unklar, ob man die Funktion auch für Android anbieten wird, bei der aktuellen Ankündigung ging es zunächst um die exklusive Partnerschaft mit Apple. Es ist auch noch unklar, ob weitere Anbieter von Rollern die Funktion auch planen.