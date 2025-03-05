Apple präsentiert den „leistungsstärksten Mac aller Zeiten“

Neben einem neuen MacBook Air mit M4 hat Apple heute auch den Mac Studio vorgestellt und es ist der „leistungsstärkste Mac aller Zeiten“. Das liegt aber nicht am Apple M4 Max, sondern am Apple M3 Ultra, der beste M-Chip der Reihe bisher.

Damit ist der Mac Studio also besser als ein Mac Pro, den Apple aus mir bisher unerklärlichen Gründen nicht aktualisiert hat. Interessant ist auch, dass es ein Apple M3 Ultra und kein Apple M4 Ultra ist, es wirkt, als ob das alles anders geplant war.

Der neue Mac Studio startet jedenfalls bei 2.499 Euro, wer aber den besseren Chip haben möchte, der startet bei 4.999 Euro. Marktstart ist am 12. März, ihr könnt ab sofort vorbestellen und weitere Details zum Mac Studio gibt es direkt bei Apple.