Das Elektroauto von Xiaomi bereitet wohl Probleme

Xiaomi möchte ein eigenes Elektroauto haben, das steht seit Anfang 2021 fest. Und man hat ein sehr ambitioniertes Ziel: Es soll bereits 2024 vom Band rollen. Das ist selbst für etablierte Autohersteller sportlich, für einen Neuling aber noch viel mehr.

Xiaomi hat Probleme bei der Entwicklung

Im Oktober hieß es, dass ein Prototyp fertig sei, aber zeigen wollte man diesen bis heute nicht. Es war sogar mal von einer Preview im Sommer die Rede. Doch nun hört man aus China, dass dieses Projekt für ein Elektroauto noch Probleme bereitet.

Der Chef kümmert sich selbst um die Entwicklung, angeblich verliert man aber immer mehr Mitarbeiter. Quellen behaupten, dass vor allem das autonome Fahren, welches laut Xiaomi das Kernfeature werden soll, nicht die Erwartungen erfüllt.

Xiaomi hat bei den letzten Geschäftszahlen betont, dass alles läuft, aber intern sieht die Lage wohl anders aus. Wir haben aber auch im August von einer Quelle gehört, dass das Projekt (jedenfalls die Produktion) ausgelagert werden könnte.

Ein eigenes Auto ist kein leichtes Projekt

Ein Auto von Beginn an auf die Beine zu stellen, ist hart. Die Elektromobilität macht es etwas leichter und man kann in der heutigen Zeit immer mehr Dinge kaufen, die es vorher nicht so leicht gab. Ein Auto bleibt aber ein großes Mammutprojekt.

Ich bin wirklich gespannt, ob Xiaomi das gelingt und wir das Elektroauto nächstes Jahr sehen, bevor es übernächstes Jahr vom Band zu den Kunden rollt. Ich bin ja sehr skeptisch und glaube, dass man das Projekt mindestens verschieben wird.

