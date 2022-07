Elektroauto von Xiaomi wird erstmals im August gezeigt

Der Automobilmarkt befindet sich im Wandel, es wird der vielleicht größte Wandel seit der Erfindung des Autos. Und ein Wandel erhöht sehr oft die Chancen für neue Marken, die vorher noch gar nichts damit zu tun hatten – wie Xiaomi und Autos.

Doch im März letzten Jahres hat Xiaomi verraten, dass man ein Elektroauto bauen möchte. Xiaomi EV ging dann im Spätsommer an den Start und Lei Ju persönlich (Chef von Xiaomi) kümmert sich um dieses Projekt. Bald gibt es eine Preview.

Xiaomi EV: Nächsten Monat kommt die Preview

Im August möchte Xiaomi einen ersten Prototyp präsentieren, dann werden wir also sehen, wie sich Xiaomi ein Elektroauto vorstellt. Das ging jetzt sehr schnell, aber Xiaomi möchte auch schon gegen 2024 produzieren und wohl ab 2025 ausliefern.

Ich bin sehr gespannt auf das Elektroauto von Xiaomi. Wie lauten die Daten? Wer baut es, sowas kann man immerhin nicht selbst in so kurzer Zeit realisieren? Kommt es weltweit? Was wird es kosten? Wie lautet die langfristige Strategie dafür?

Xiaomi hat bisher bewiesen, dass sie sich etablieren können, wenn sie das wirklich wollen. Der Automobilmarkt ist zwar ein ganz neuer Markt, aber das kann auch ein Vorteil sein. Wir werden das verfolgen und natürlich nächsten Monat berichten.

