Erstes Elektroauto: Xiaomi benötigt wohl Hilfe aus China

Xiaomi spricht mittlerweile offen über das erste Elektroauto, aber es fehlen immer noch sehr wichtige Details. Doch es bleibt dabei: Ab 2024 soll es schon losgehen.

Xiaomi: Produktion könnte ausgelagert werden

Laut Bloomberg wäre es aber möglich, dass sich Xiaomi jetzt doch einen Partner für die Produktion sucht, denn die Beschaffung der nötigen Rechte und Lizenzen soll noch Probleme bereiten. Es ist nicht so leicht, mal eben ein eigenes Auto zu bauen.

-->

Angeblich gibt es daher erste Gespräche mit der Beijing Automotive Group, die auch schon mit Unternehmen wie Daimler und Hyundai arbeiten. Außerdem gibt es eine Partnerschaft mit Huawei. Laut Bloomberg könnte BAIC (Beijing Automotive Group) die Elektroautos für Xiaomi bauen, aber eben mit dem Branding von Xiaomi.

Es ist noch unklar, wie der Deal aussieht, Xiaomi könnte auch finanziell bei einer Fabrik für Hyundai einsteigen (dort würde man dann auch die Modelle von Xiaomi bauen). Xiaomi läuft jedenfalls die Zeit davon, wenn man 2024 starten möchte.

Xiaomi: Ein sehr ambitioniertes Projekt

Das Projekt Elektroauto war von Anfang an sehr sportlich. Und damit meine ich nicht die Idee, dass man sowas selbst versucht, sondern den Zeitraum. Drei Jahre sind, komplett ohne Erfahrung in dieser Branche, eigentlich kaum zu schaffen.

Mit so einer Partnerschaft könnte sich Xiaomi voll und ganz auf andere Bereiche wie Software konzentrieren und die Produktion einem erfahrenen Unternehmen überlassen. Vielleicht nicht das, was Xiaomi hier wollte, aber das, was möglich ist.

Elektroautos aus China: Deutsche Seite für BYD geht online Mit Build Your Dreams erwartet uns bald eine neue Marke für Elektroautos aus China in Deutschland, im Alltag werden sie aber eher als BYD bekannt sein. Man will noch 2022 durchstarten und hat eine offizielle Webseite für August angekündigt. Diese…29. August 2022 JETZT LESEN →

-->