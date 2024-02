Das Ende der Xbox? Microsoft startet die große Plattform-Offensive

Die Xbox Studios kündigten diese Woche viele Xbox-Spiele für andere Plattformen an, was es zwar schon vorher gab (siehe Ori), was jetzt aber ein ganz neues Level erreicht. Microsoft startet ab sofort seine große Plattform-Offensive bei Gaming.

Bedeutet? Es wird wie angekündigt vier Xbox-Spiele für andere Plattformen geben. Pentiment erscheint heute für die PS4, PS5 und Switch, Grounded folgt am 16. April für die gleichen Konsolen und die PS5 bekommt Hi-Fi RUSH am 19. März und Sea of Thieves am 30. April (übrigens das erste Rare-Spiel für eine Sony PlayStation).

Weitere Xbox-Spiele wurden noch nicht für andere Plattformen angekündigt, aber Phil Spencer gab in einem Interview an, dass kein Spiel ausgeschlossen ist. Man wird womöglich auch Starfield und das neue Indiana Jones für die PS5 einplanen.

Microsoft: Es geht am Ende um Geld

Microsoft, die das vermutlich erst diese Woche kommunizieren wollten und letzte Woche spontan einen Podcast veröffentlichten, gibt an, dass es eine Testphase sei und man schaut, wie sich das entwickelt. Der Grund ist dabei ganz simpel: Geld.

Die Gaming-Sparte hat zwar die Windows-Sparte überholt, aber sie muss noch größer werden, so Microsoft. Allerdings besteht jetzt die Gefahr, dass Entwickler einen Bogen um die Xbox machen, da der Einfluss auf die Verkaufszahlen unklar ist.

Diese Woche wurden zum Beispiel auch noch Monster Hunter Stories und Gundam Breaker 4 angekündigt, beide Publisher ignorieren die Xbox. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass Sony seine PlayStation-Spiele auf die Xbox bringt und bei Nintendo ist man mit anderen Plattformen sogar noch zurückhaltender als alle.

Microsoft: Das Ende der Xbox-Hardware

Wenn jeder spielt, dann gewinnen wir alle, so der alte Slogan von Phil Spencer. So schön das aber auch klingt, die Intention ist eben nicht, dass Microsoft etwas Gutes für die Spieler schaffen möchte, es ist das wertvollste Unternehmen der Welt und möchte es bleiben. Das erste Ziel ist also immer, dass man mehr Geld verdient.

Schauen wir mal, wie sich das jetzt entwickelt, welche Xbox-Spiele folgen und wie sich das auf die Hardware auswirkt. Das wird sehr spannend, aber ich sehe hier durchaus die Gefahr, dass es auch das Ende der Xbox-Hardware werden könnte.

Noch nicht jetzt und auch nicht 2025, aber je mehr Xbox-Spiele auf der PlayStation landen, desto unattraktiver wird die Xbox als Plattform. Und je mehr Spiele auf die PS5 wandern, desto mehr Käufer kaufen sich eine PS5, weil irgendwann auch ihr Spiel dabei ist, was sie gerne spielen würden. Das ist am Ende wirklich simpel.

Microsoft könnte damit also langfristig das Schicksal der Windows Phones bei der Xbox eingeleitet haben. Ich fände das sehr schade, für ein Fazit ist es aber zu früh.

