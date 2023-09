Das iPhone 15 Pro wird dank Apple A17 Pro zu einer mobilen Konsole

Die Chips von Apple wurden in den letzten Jahren immer leistungsfähiger und vor allem der Schritt zu den M-Chips im Mac-Lineup brachte Schwung in die Bude. Bei der gestrigen Keynote hat mich Apple aber mit dem neuen A17 Pro überrascht.

Ein Apple iPhone mit Konsolenspielen

Ja, wir wussten, dass das der erste 3-nm-Chip ist und das iPhone 15 Pro wird für lange Zeit alle anderen Smartphones in den Schatten stellen, aber was ich nicht habe kommen sehen: Resident Evil Village, Resident Evil 4, Death Stranding und Assassin’s Creed Mirage. Die Konsolenspiele (!) landen auf einem Apple iPhone.

Klar, auf einem Apple iPhone 15 Pro will man vermutlich nicht das neue Assassin’s Creed zocken, aber die Tatsache, dass es möglich ist, finde ich dann doch schon ein bisschen beeindruckend. Vor allem, da der Apple A17 Pro nur der Anfang ist.

Apple hat Potenzial für eine Konsole

Kommendes Jahr dürften wir den Apple M3 sehen, der dann in das neue iPad Pro wandert und ja, das kann eine mobile Konsole mit dieser Power werden. Apple will auch bei den Macs eine Gaming-Plattform werden, die werden dann natürlich auch den M3 bekommen. Und die besseren Macs einen M3 Pro, M3 Max oder M3 Ultra.

Doch es gibt da ein Produkt im Portfolio, welches mit einem Apple A17 Pro oder Apple M3, wie auch immer man den Chip jetzt nennt, auf ein ganz anderes Level steigen würde: Der Apple TV. Mit diesem Chip wäre das direkt eine kleine Konsole.

Ich glaube irgendwie nicht, dass Apple diesen Weg geht und man ist als Anbieter weiterhin sehr verschlossen. Es gibt zum Beispiel keine richtigen Konsolenspiele bei Apple Arcade und Dienste wie den Xbox Game Pass möchte man auch nicht. Doch es wäre theoretisch möglich, dass Apple zu einem großen Konsolenanbieter wird.

Schauen wir mal, was da so alles für die Zukunft geplant ist. In einem Apple iPhone ist diese Power sicher etwas übertrieben, denn ich kenne und mag Resident Evil Village, aber nicht auf einem Smartphone, da benötigt man ein großes Display.

Doch unterwegs auf einem Apple iPad Pro 2024 mit OLED-Display? Definitiv!

