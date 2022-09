Das ist der neue Amazon Fire TV Cube

Wir wissen seit einer Weile, dass Amazon einen neuen Fire TV Cube geplant hat und jetzt haben wir die ersten Bilder. Es gibt ein neues Design für die mittlerweile dritte Generation und hier setzt Amazon jetzt auch auf die bekannte Stoff-Optik.

Amazon wird heute neue Produkte vorstellen, den neuen Kindle haben wir bereits gesehen. Details zum neuen Amazon Fire TV Cube haben wir noch nicht, aber man darf mit mehr Power rechnen. Und Amazon wirbt auch direkt noch mit Gaming.

-->

Amazon besitzt einen eigenen Streamingdienst für Spiele, der sich Luna nennt, den man aber nicht in Deutschland nutzen kann. Wir werden also vielleicht bald einen globalen Launch sehen – oder der neue Cube kommt ohne Luna-Support zu uns.

Mal schauen, wie die technischen Details lauten und was der neue Fire TV Cube als Spitzenmodell der TV-Reihe von Amazon kosten wird. Eigentlich kostet die große und potente Set-Top-Box von Amazon um die 100 Euro, der Preis wurde jetzt aber drastisch gesenkt. Sieht also wirklich so aus, als ob man die Lager leeren möchte.

Und hier ein Blick auf die Rückseite, damit ihr die Anschlüsse sehen könnt:

Freevee: Das zeigt euch Amazon im Oktober 2022 Mit Freevee haben wir mittlerweile einen weiteren Streamingdienst in Deutschland, hier möchte Amazon eine kostenlose Alternative zu Prime Video aufbauen. Diese finanziert sich durch Werbung und es gibt hier auch eigene und exklusive Inhalte. Und das bedeutet, dass wir euch…28. September 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->