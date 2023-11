Das neue Super Mario ist ein unglaublicher Erfolg

Nintendo nannte diese Wochen die Geschäftszahlen für das letzte Quartal und man nannte auch die erfolgreichsten Switch-Spiele aller Zeiten. Da Super Mario Bros. Wonder aber in diesem Quartal auf den Markt kam, fehlte die Angabe dazu noch.

Das neue Super Mario schlägt richtig ein

Doch das Spiel ist ein unglaublicher Erfolg und daher hat Nintendo die Zahl schon jetzt genannt und wartet nicht bis zu den nächsten Geschäftszahlen. 4,3 Millionen Einheiten wurden bisher verkauft. Es hat sich angedeutet, dass es erfolgreich ist.

Damit ist Super Mario Bros. Wonder aber der „am schnellsten verkaufte Super Mario-Titel aller Zeiten“. Und Nintendo hat betont, dass Super Mario-Spiele nicht nur kurzfristig einen Push erleben, sondern vor allem langfristig gut ankommen.

Ich wette, dass Super Mario Bros. Wonder sehr schnell in die Top 10 der Switch-Spiele wandert und das auch vollkommen verdient. Selbst das uralte New Super Mario Bros. U Deluxe hat die 16 Millionen geknackt und es in die Top 10 geschafft, in diesem Fall rechne ich mit über 20 Millionen Einheiten, das wird einschlagen.

