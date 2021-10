Das seht ihr im November bei Disney+

Disney hat heute die Streaming-Highlights für November 2021 genannt und macht somit den Anfang. Wer die Inhalte bei Disney+ sehen möchte, der benötigt natürlich ein Abo bei Disney+ (kostet 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr).

Mit dabei sind unter anderem die Premiere vn Shang-Chi am Disney+ Day, Jungle Cruis, eine Preview für kommende Inhalte von Marvel (der 12. November wird ein großer Tag) und mit Hawkeye startet die nächste Marvel-Serie bei Disney+.

-->

Neue Originale für Disney+

MITTWOCH, 3. NOVEMBER

+ Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 1, Episode 9

MITTWOCH, 10. NOVEMBER

+ Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 1, Episode 10

FREITAG, 12. NOVEMBER (Disney+ Day)

+ Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

+ Ciao Alberto (Kurzfilm)

+ Disney Verschlungene Wege – Staffel 1

+ Nicht schon wieder allein zu Haus

+ Jungle Cruise

+ Marvel Special Look

+ Olaf präsentiert – Staffel 1 (Kurzfilme)

+ Star Wars Special Look

+ The World According to Jeff Goldblum – Staffel 2

MITTWOCH, 17. NOVEMBER

+ Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – The Making of Black Widow

MITTWOCH, 24. NOVEMBER

+ NEUSTART: Hawkeye – Staffel 1, Episode 1&2

+ Becoming Cousteau

+ Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – The Making of What If

DONNERSTAG, 25. NOVEMBER

+ The Beatles: Get Back – Teil 1

FREITAG, 26. NOVEMBER

+ The Beatles: Get Back – Teil 2

SAMSTAG, 27. NOVEMBER

+ The Beatles: Get Back – Teil 3

Neue Katalogtitel für Disney+

3. November

+ Aussteiger: Freiheit ist alles – Staffel 1-3 (National Geographic)

+ Space Shuttles ‑ Erfolge und Tragödien – Staffel 1 (National Geographic)

5. November

+ Die Bergung der Costa Concordia (National Geographic)

+ Erdbeben am Mount Everest (National Geographic)

+ Jaguar vs. Krokodil (National Geographic)

+ JFK – Weg einer Ikone (National Geographic)

10. November

+ Das Jahrhundert der Züge – Staffel 1 (National Geographic)

+ Raubtier ohne Beute – Staffel 1 (National Geographic)

+ Spidey und seine Super-Freunde – Staffel 1 (Marvel)

17. November

+ Auf den Spuren verfluchter Orte – Staffel 1 (National Geographic)

+ Micky Maus: Spielhaus – Staffel 1 (Disney Junior)

+ World’s Deadliest: Jaws and Sins – Staffel 1 (National Geographic)

+ No Man Left Behind – Staffel 1 (National Geographic)

19. November

+ Krieg gegen Drogen (National Geographic)

+ Mammoths Unearthed (National Geographic)

+ Mann gegen Löwe (National Geographic)

+ Million Dollar Moon Rock Heist (National Geographic)

+ The Next Mega Tsunami (National Geographic)

26. November

+ Rivalen: Löwen vs. Büffel (National Geographic)

Neue Originale für Star

MITTWOCH, 3. NOVEMBER

+ NEUSTART: The Premise – Staffel 1, Episode 1&2

+ Grown-Ish – Staffel 4, Episode 8

+ Reservation Dogs – Staffel 1, Episode 5

+ The Great North – Staffel 1, Episode 7

+ Y: The Last Man – Staffel 1, Episode 9

MITTWOCH, 10. NOVEMBER

+ STAFFEL-FINALE: Y: The Last Man – Staffel 1, Episode 10

+ Grown-Ish – Staffel 4, Episode 9

+ Reservation Dogs – Staffel 1, Episode 6

+ The Great North – Staffel 1, Episode 8

+ The Premise – Staffel 1, Episode 3

FREITAG, 12. NOVEMBER

+ NEUSTART: Dopesick – Staffel 1, Episode 1&2

+ Die Simpsons Short

MITTWOCH, 17. NOVEMBER

+ Dopesick – Staffel 1, Episode 3

+ Reservation Dogs – Staffel 1, Episode 7

+ The Great North – Staffel 1, Episode 9

+ The Premise – Staffel 1, Episode 4

MITTWOCH, 24. NOVEMBER

+ STAFFEL-FINALE: Reservation Dogs – Staffel 1, Episode 8

+ STAFFEL-FINALE: The Great North – Staffel 1, Episode 10

+ NEUSTART: The Choe Show – Staffel 1, alle Episoden

+ Dopesick – Staffel 1, Episode 4

+ The Premise – Staffel 1, Episode 5

Neue Katalogtitel für Star

3. November

+ Bob’s Burgers – Staffel 11, Episode 11

+ Dollface, Staffel 1

+ Mayans M.C., Staffel 1&2

5. November

+ Das erstaunliche Leben des Walter Mitty

+ Face/Off – Im Körper des Feindes

+ Garden State

+ Spiel auf Zeit

+ Teufelskreis Alpha

10. November

+ Bob’s Burgers – Staffel 11, Episode 12

+ Last Man Standing – Staffel 8

+ Mrs. America – Staffel 1

+ The Glades – Staffel 1-4

12. November

+ Le Mans 66 – Gegen jede Chance

+ Road to Perdition

17. November

+ Bob’s Burgers – Staffel 11, Episode 13

+ Die 90er: Auf dem Weg ins Millennium

+ Snowfall – Staffel 4

19. November

+ Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen

+ Zwischen zwei Leben

24. November

+ Bob’s Burgers – Staffel 11, Episode 14

+ Deep State – Staffel 1&2

26. November

+ Black Swan

+ Déjà Vu – Wettlauf gegen die Zeit

+ Flightplan – Ohne jede Spur

+ Golden Twenties

+ Hollywoodtürke

+ Kevin – Allein gegen alle

+ The Day after tomorrow

Marvel Studios: Der nächste Spider-Man beendet die Trilogie Die Rechte für Spider-Man liegen weiterhin bei Sony und der nächste Ausflug in das Marvel Cinematic Universe (MCU) könnte vorerst der letzte für Tom Holland sein. In ein paar Wochen startet „No Way Home“ in den Kinos, der dritte MCU-Film.…15. Oktober 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->