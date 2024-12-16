Das sind die neuen Crash-Tarife im Vodafone-Netz
Bei crash startet ab sofort ein neues Portfolio von Allnet-Flat-Tarifen im Vodafone-Netz. Die Tarife bieten ein Datenvolumen von 20 GB, 30 GB oder 40 GB bei einer Geschwindigkeit von 50 Mbit/s. Die monatlichen Grundpreise liegen zwischen 7,99 € und 11,99 €, der Anschlusspreis beträgt einheitlich 9,99 €. Es gibt allerdings keinen Zugang zum 5G-Netz.
Neben den Tarifen gibt es ein Extra: Alle Neukunden erhalten einen Monat waipu.tv Perfect Plus gratis, mit dem sie zahlreiche TV-Sender und Streaming-Inhalte schauen können. Nach dem ersten Monat kostet das Angebot 9,99 Euro pro Monat und ist flexibel kündbar.
Eine kostenlose Rufnummernmitnahme aus allen Anbietern und Netzen ist möglich – lediglich Klarmobil-Tarife im Vodafone-Netz sind aus technischen Gründen ausgenommen.
In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.
