DB Navigator unterstützt die Apple Watch und Wear OS
Die neueste Version der DB Navigator App für iOS, Version 4.26.2 vom 17. September 2024, bringt praktische Neuerungen mit sich. Nutzer können nun verfügbare Fahrräder von Call a Bike direkt in der Karte finden, was die Reiseplanung etwas einfacher macht.
Ein weiteres Highlight des Updates ist die Einbindung der Apple Watch. Ab sofort kann die DB Navigator App auch auf der Smartwatch genutzt werden, sodass wichtige Informationen und Funktionen direkt am Handgelenk zur Verfügung stehen.
Update: auch für Android bzw. Wear OS. So heißt es:
Ab sofort kommen nicht nur Push-Nachrichten zur Reise auf die Smartwatch (Apple & Android), sondern auch die Reisevorschau mit allen Infos kann auf der Uhr angezeigt werden.
Also im Play Store steht das ebenfalls, nur fehlt jegliche Unterstützung für WearOS. Wäre sehr peinlich, wenn das einfach reinkopiert worden wäre.
Sollte auch für Android kommen. Inzwischen habe ich auch die Pressemeldung erhalten. Darin heißt es:
Es wird aber auch keine extra App für die Uhr angeboten (da ist ja normalerweise so ein Haken im Store).
Dann ist es vielleicht noch nicht das Update? Ich hab ein Bild im Beitrag ergänzt, was uns die Bahn zukommen lassen hat. So sollte es dann aussehen.
Nachtrag: Leider doch für mich nutzlos, da die Apple Watch die Reisen nicht mit der App auf dem Smartphone sondern direkt mit dem Kundenkonto synchronisiert. Buchungen, die ich über unser Firmenportal tätige und dann manuell der App hinzufüge, finden sich nicht auf der Watch.