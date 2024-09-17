DB Navigator unterstützt die Apple Watch und Wear OS

Die neueste Version der DB Navigator App für iOS, Version 4.26.2 vom 17. September 2024, bringt praktische Neuerungen mit sich. Nutzer können nun verfügbare Fahrräder von Call a Bike direkt in der Karte finden, was die Reiseplanung etwas einfacher macht.

Ein weiteres Highlight des Updates ist die Einbindung der Apple Watch. Ab sofort kann die DB Navigator App auch auf der Smartwatch genutzt werden, sodass wichtige Informationen und Funktionen direkt am Handgelenk zur Verfügung stehen.

Update: auch für Android bzw. Wear OS. So heißt es:

Ab sofort kommen nicht nur Push-Nachrichten zur Reise auf die Smartwatch (Apple & Android), sondern auch die Reisevorschau mit allen Infos kann auf der Uhr angezeigt werden.

https://apps.apple.com/de/app/db-navigator/id343555245

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.hafas.android.db