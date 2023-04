Dead Island 2 mit großem Verkaufserfolg gestartet

Der zweite Teil der Dead Island-Reihe hatte eine recht ungewöhnliche lange Entwicklungszeit: Ursprünglich war das polnische Entwicklerstudio Techland für Dead Island 2 eingeplant. Der parallel bei Techland entwickelte Titel Dying Light hatte wohl intern den Vorzug erhalten, woraufhin der Publisher Deep Silver 2012 den Auftrag zunächst an Yager Development, dann März 2016 an Sumo Digital und schließlich August 2019 an Dambuster Studios vergab.

Das Thema Zombies ist nach wie vor sehr populär

Am vergangenen Freitag, den 21. April, war es endlich vollbracht: Dead Island 2 wurde für Xbox Series X/S, Playstation 4 und Playstation 5 sowie PC im Epic Games Store veröffentlicht – und verkaufte sich in den ersten drei Verkaufstagen bereits mehr als eine Million Mal.

Das gaben Deep Silver und Dambuster Studios nun offiziell per Pressemitteilung bekannt. Darüber hinaus sind auch einige interessante Statistiken veröffentlicht worden:

11 Millionen – Insgesamt gespielte Stunden

28 Millionen – Gesamtzahl der Spielertode (mehr als das Doppelte der Einwohnerzahl von Los Angeles)

45 Millionen – In zwei Hälften geschnittene Zombies

756 Millionen – Abgehackte Zombie-Gliedmaßen

1,1 Milliarden – Gesamtzahl der getöteten Zombies

Asus ROG Ally: Windows, Preis, Datum und mehr Details zum Handheld Der Asus ROG Ally ist also kein Aprilscherz und so langsam geht es dann auch mal an die Details zum Handheld. Die finalen Details gibt es erst diesen Monat, man […]27. April 2023 JETZT LESEN →

-->