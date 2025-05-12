Death Stranding 2: On the Beach kann kommen: Entwicklung fertiggestellt
Neben Grand Theft Auto 6, das erst im Mai 2026 erscheinen wird, ist der zweite Teil der Death-Stranding-Reihe wohl eines der sehnlichst erwarteten Spiele, auf das nicht mehr lange gewartet werden muss. Über den Kurznachrichtendienst X hat das japanische Entwicklerstudio Kojima Productions jetzt den Abschluss der Entwicklung offiziell verkündet – in der Szene spricht man vom sogenannten „Gold“-Status.
Somit steht einer Veröffentlichung am 26. Juni exklusiv für die PlayStation 5 (Pro) kaum noch etwas im Wege. Ich gehe davon aus, dass die groß angelegte Werbekampagne bald beginnen wird. Wer möchte, kann das Spiel jetzt bei Händlern vorbestellen.
