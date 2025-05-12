Death Stranding 2: On the Beach kann kommen: Entwicklung fertiggestellt

Neben Grand Theft Auto 6, das erst im Mai 2026 erscheinen wird, ist der zweite Teil der Death-Stranding-Reihe wohl eines der sehnlichst erwarteten Spiele, auf das nicht mehr lange gewartet werden muss. Über den Kurznachrichtendienst X hat das japanische Entwicklerstudio Kojima Productions jetzt den Abschluss der Entwicklung offiziell verkündet – in der Szene spricht man vom sogenannten „Gold“-Status.

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH has gone gold 📀 The journey begins soon — just a little longer until June 26 👍 Pre-order the Digital Deluxe Edition for Early Access from June 24!https://t.co/xjZu6R2g9b#DeathStranding2 #PS5 pic.twitter.com/q5Xju2O7I3 — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) May 9, 2025

Somit steht einer Veröffentlichung am 26. Juni exklusiv für die PlayStation 5 (Pro) kaum noch etwas im Wege. Ich gehe davon aus, dass die groß angelegte Werbekampagne bald beginnen wird. Wer möchte, kann das Spiel jetzt bei Händlern vorbestellen.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.