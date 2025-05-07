Mobilität

Der elektrische Ferrari hat einen Drei-Stufen-Plan

Ferrari wird nächstes Jahr erstmals ein Elektroauto auf den Markt bringen und hat jetzt kommuniziert, wie der Ablauf sein wird. Benedetto Vigna, Chef der Marke, hat verraten, dass am 9. Oktober 2025 erst das „technische Herz“ vorgestellt wird.

Einige hätten im Herbst schon mit der finalen Enthüllung gerechnet, aber diese ist erst für das Frühjahr 2026 vorgesehen. Marktstart ist dann im Oktober 2026. Es wäre aber möglich, dass Ferrari in der Zeit dazwischen immer wieder Teaser zeigt.

Ich bin mal gespannt, was Ferrari da zeigen wird. Nicht, weil ein Ferrari auch nur annähernd in meiner Liga wäre, sondern weil es eine bekannte und große Marke für Sportwagen ist. Da ist so ein technologischer Sprung immer spannend. Welche Technik nutzt man? Wie viel Power gibt es? Das wird ein spannendes Elektroauto.

