Smartwatches mit Wear OS: Google gibt sich sehr viel Mühe

Nach dem großen Auftakt mit Android Wear verlor die Plattform damals relativ schnell an Bedeutung und seit der Umbenennung in Wear OS spielt sie auf dem Weltmarkt keine große Rolle mehr. Doch das ändert sich gerade, denn Google will eine dominante Smartwatch-Plattform und gibt sich derzeit wirklich viel Mühe.

Google optimiert Bedingungen für Entwickler

Sei es durch eine Partnerschaft mit Samsung, eine eigene Smartwatch oder auch den Umgang mit Entwicklern. Im März gibt es hier wieder eine Optimierung, denn die Wear OS-Version einer App wird etwas unabhängiger von der Android-Version.

Kurz ausgedrückt: Entwickler können neue Funktionen in ihre Wear OS-Version einbauen und diese unabhängig von anderen Versionen (Smartphone, Tablet, …) veröffentlichen. Damit erhofft sich Google natürlich, dass die Wear OS-Version noch besser gepflegt und dann womöglich auch regelmäßiger aktualisiert wird.

Die Details für Entwickler gibt es direkt bei Google.

Kleine Schritte zeigen ihre erste Wirkung

Es ist nur ein kleiner Schritt für Konsumenten, den viele sicher gar nicht bemerken werden, doch es sind Bemühungen wie diese, die Wirkung zeigen. Und plötzlich sieht man wieder Dienste, die ihre Wear OS-App aufpolieren. Google hat derzeit ein großes Interesse an Wear OS und will die Qualität der Plattform weiter aufwerten.

Freut mich, denn eine einheitliche Smartwatch-Plattform ist bei Android in meinen Augen die beste Alternative für die Apple Watch. Bisher gab es zwar viele gute Smartwatches, aber oftmals mit einem unterschiedlichen OS und ohne die Apps.

Ich bin mal gespannt, ob wir zur Google I/O 2023 wirklich Wear OS 4 sehen und ob die neue Version ein neues Design mitbringt. Und dann steht im zweiten Halbjahr 2023 wieder ein ganzer Schwung an neuer Hardware an – auch mit neuen Partnern.

Das darf gerne so weitergehen, denn seien wir mal ehrlich, Apple hat sich seit der Series 4 schon mit der Apple Watch ausgeruht. Konnte Apple aber auch, denn man ist weiterhin Marktführer. Sollten Google und alle Partner aber gemeinsam an einem Strang ziehen und die Entwickler mitziehen, dann gibt es eine gute Alternative.

Und da bin ich so langsam mal vorsichtig optimistisch.

