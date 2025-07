Deutsche Autoindustrie: Exportanteil erreicht Höchststand trotz sinkender Umsätze

Im ersten Halbjahr 2024 erzielte die deutsche Automobilindustrie ohne die Zulieferindustrie einen Umsatz von rund 269,5 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum, in dem die Branche preisbedingt einen Rekordumsatz von 282,6 Milliarden Euro erzielte, entspricht dies einem Rückgang von 4,7 Prozent.

Trotz dieses Rückgangs bleibt die Automobilindustrie mit einem Anteil von 25,2 % am gesamten Industrieumsatz die umsatzstärkste Branche in Deutschland. Der Umsatzrückgang betraf alle Produktionsbereiche, wobei der Bereich Karosserien und Anhänger mit einem Minus von 11,6 % am stärksten betroffen war.

Ein großer Teil des Umsatzes der Automobilindustrie wird im Export erwirtschaftet, wobei der Auslandsumsatz im ersten Halbjahr 2024 rund 70 % des Gesamtumsatzes ausmachte. Dies entspricht rund 190 Mrd. Euro und stellt den höchsten Anteil der letzten 15 Jahre dar.

Mengenmäßig blieb der Export von Neufahrzeugen mit rund 1,7 Mio. Pkw im Wert von 68,4 Mrd. Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu stabil. Rund 22,7 % dieser Fahrzeuge waren Elektroautos, der Anteil ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken, liegt aber deutlich über dem Wert von 2022.

Zum Ende des ersten Halbjahres 2024 waren rund 773.000 Menschen in der deutschen Automobilindustrie beschäftigt, was einem leichten Rückgang von 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Trotz des Rückgangs bleibt die Branche nach dem Maschinenbau die zweitgrößte Industriebranche in Deutschland. Rund 14 % aller Industriebeschäftigten in Deutschland sind in der Automobilindustrie tätig.

-->