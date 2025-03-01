Dienste

DHL 2-Mann-Handling wird elektrifiziert

Autor-Bild
Von
|
Dhl 2mh E Transporter 01

Die DHL 2-Mann-Handling GmbH baut ihre E-Flotte weiter aus und setzt ab März 21 neue E-Transporter in mehreren deutschen Bundesländern ein.

Die Maßnahme ist Teil des Nachhaltigkeitsprogramms von DHL, das im Bereich der Brief- und Paketzustellung bereits über einen hohen Anteil an E-Fahrzeugen verfügt. Ziel ist es, auch große und sperrige Güter wie Möbel oder Haushaltsgeräte auf der sogenannten letzten Meile umweltfreundlicher zuzustellen.

Der Einsatz der neuen E-Transporter ermöglicht laut DHL eine deutliche Reduzierung der CO₂-Emissionen und des Dieselverbrauchs. Jedes Fahrzeug spart pro Jahr rund 20,4 Tonnen CO₂ und 6.400 Liter Diesel im Vergleich zu herkömmlichen Verbrennern. Darüber hinaus können Kunden mit den Versandservices GoGreen oder GoGreen Plus zum Klimaschutz beitragen, indem sie Emissionen entweder kompensieren oder durch gezielte Maßnahmen im DHL-Netzwerk reduzieren.

Dhl 2mh E Transporter 02

DHL 2-Mann-Handling ist auf den Transport von sperrigen Gütern spezialisiert und beschäftigt in Deutschland rund 400 Mitarbeiter. Von den Standorten Ludwigsau und Landsberg aus werden die Sendungen an über 30 regionale Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz verteilt. Die Auslieferung erfolgt nach telefonischer Terminabsprache und auf Wunsch auch mit Montage. Bereits seit 2020 agiert das Unternehmen als eigenständiges Tochterunternehmen innerhalb des Unternehmensbereichs Post & Paket Deutschland.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / DHL 2-Mann-Handling wird elektrifiziert
Weitere Neuigkeiten
Porsche stellt weiteren Verbrenner komplett ein
in Mobilität
Apple Vision „Air“ soll gegen 2027 kommen
in AR und VR
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Weitersurfgarantie für alle Prepaid-Kunden
in Tarife
Tesla Model Y 2025 De
Tesla veröffentlicht „Master Plan Part IV“
in Mobilität
Nintendo strebte Perfektion an: Switch 2 hätte früher kommen sollen
in Gaming
Google darf Chrome und Android behalten
in Marktgeschehen
Apple iOS 26: Neue Beta, finale Version und Datum
in Firmware und OS
Porsche Macan Elektro Turbo 2024 Android
Porsche bessert bei Software im Macan nach
in Mobilität
Blue Brixx Header
Blue Brixx: Klemmbaustein-Adventskalender 2025 starten in den Verkauf
in News
Apple: iPhone Fold kommt 2026 und iPad Fold kommt 2028
in Smartphones