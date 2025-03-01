DHL 2-Mann-Handling wird elektrifiziert

Die DHL 2-Mann-Handling GmbH baut ihre E-Flotte weiter aus und setzt ab März 21 neue E-Transporter in mehreren deutschen Bundesländern ein.

Die Maßnahme ist Teil des Nachhaltigkeitsprogramms von DHL, das im Bereich der Brief- und Paketzustellung bereits über einen hohen Anteil an E-Fahrzeugen verfügt. Ziel ist es, auch große und sperrige Güter wie Möbel oder Haushaltsgeräte auf der sogenannten letzten Meile umweltfreundlicher zuzustellen.

Der Einsatz der neuen E-Transporter ermöglicht laut DHL eine deutliche Reduzierung der CO₂-Emissionen und des Dieselverbrauchs. Jedes Fahrzeug spart pro Jahr rund 20,4 Tonnen CO₂ und 6.400 Liter Diesel im Vergleich zu herkömmlichen Verbrennern. Darüber hinaus können Kunden mit den Versandservices GoGreen oder GoGreen Plus zum Klimaschutz beitragen, indem sie Emissionen entweder kompensieren oder durch gezielte Maßnahmen im DHL-Netzwerk reduzieren.

DHL 2-Mann-Handling ist auf den Transport von sperrigen Gütern spezialisiert und beschäftigt in Deutschland rund 400 Mitarbeiter. Von den Standorten Ludwigsau und Landsberg aus werden die Sendungen an über 30 regionale Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz verteilt. Die Auslieferung erfolgt nach telefonischer Terminabsprache und auf Wunsch auch mit Montage. Bereits seit 2020 agiert das Unternehmen als eigenständiges Tochterunternehmen innerhalb des Unternehmensbereichs Post & Paket Deutschland.