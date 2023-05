DHL: Strichcode der Kundennummer ist zurück in der App

Nachdem es durch das letzte Update der App „Post & DHL“ möglich wurde, Sendungen mit mobilen Paket- und Retourenlabels über die App-gesteuerten DHL Packstationen zu versenden, gibt es ab sofort wieder Anpassungen.

So führt DHL „auf vielfachen Kundenwunsch“ mit dem neuen Update den Strichcode der Kundennummer wieder ein.

Kunden finden diesen in der App unter „Packstation“ → „Versenden“ und können ihn im Versandprozess an der Packstation nutzen, um den Einlieferungsbeleg per E-Mail zu erhalten bzw. auch um Bonuspunkte zu sammeln.

