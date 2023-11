Die Discounter: Trailer für Staffel 3 bei Amazon Prime Video ist da

Die Discounter geht in eine neue Runde bei Amazon Prime Video und wir wussten schon, dass die 3. Staffel noch in diesem Jahr kommt, genau genommen geht es am 22. November los. Jetzt haben wir auch einen ersten Trailer dafür bekommen.

Ich bin gespannt, denn die ersten beiden Staffeln haben mich dann doch positiv überrascht, das ist quasi Stromberg in einem Supermarkt. Ich hoffe, dass man das Niveau halten kann, aber der Trailer sieht auf den ersten Blick unterhaltsam aus.

In Staffel 3 steht erst mal ein Filialwechsel an, doch die eingeschworene Truppe um Filialleiter Thorsten (Marc Hosemann) zieht natürlich in voller Belegschaft mit. Neben den alltäglichen Dramen im Markt leitet das Team rund um Thorsten im Skidome beim gewonnenen Betriebsausflug aus den Kolinski-Sommerspielen die Wintersaison ein – Chaos ist auf der Piste vorprogrammiert. Außerdem fängt es in Billstedt an zu weihnachten.

Die Discounter gibt es exklusiv bei Amazon Prime Video im Abo und bei IMDb gibt es 8 von 10 Punkte. Falls ihr noch kein Amazon Prime Video habt, dann könnt ihr das auch 30 Tage kostenlos nutzen, das reicht sogar für die beiden Staffeln aus.

