Die Kaufland-Welt für Zuhause: Kooperation mit PLAYMOBIL geht weiter

Das Unternehmen Kaufland mit Sitz in Neckarsulm hat im vergangenen Jahr eine eigene Themenwelt zum Nachbauen auf den Markt gebracht, die das typische Kaufland Einkauf-Feeling in den Filialen mit Spielbausteinen der Marke PLAYMOBIL nachbildet. Die Reihe war wohl ein voller Erfolg, denn ab heute, dem 12. Dezember gibt es eine Neuauflage der Themenwelt – dieses Jahr mit zusätzlichen Extras.

Kaufland trifft auf PLAYMOBIL

So können sich Diorama-Fans in diesem Jahr auf die zusätzlichen Sets Blumenstand, Gabelstapler, Kühlregal, Parkside-Handwerker, Wursttheke und Hundesitter freuen. Neu sind auch die Kaufland-Eigenmarken Carinura (Heimtierbedarf) und Parkside (Heimwerkerbedarf), die neben K-Classic, K-Favourites und K-Bio das Sortiment der Themenwelt ergänzen.

Das größte Set der Kaufland-Themenwelt ist der dazugehörige 351-teilige Supermarkt mit Spielfiguren, Einkaufswagen und Zubehör. Weitere Sets wie Kasse, Kühlabteilung und Lager ergänzen das spielerische Gesamtszenario eines Wocheneinkaufs bei Kaufland.

Die Themenwelt mit der Bezeichnung „Playmobil Kaufland Edition“ ist ab sofort im Online-Shop und in den Kaufland-Filialen (siehe das Wochenprospekt auf Seite 22) verfügbar. Preislich startet man bei 5.99 Euro für kleinere Sets bis hin zu 69.99 Euro für das besagte Supermarkt-Set.