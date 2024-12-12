News

Die Kaufland-Welt für Zuhause: Kooperation mit PLAYMOBIL geht weiter

Autor-Bild
Von
|
Kaufland

Das Unternehmen Kaufland mit Sitz in Neckarsulm hat im vergangenen Jahr eine eigene Themenwelt zum Nachbauen auf den Markt gebracht, die das typische Kaufland Einkauf-Feeling in den Filialen mit Spielbausteinen der Marke PLAYMOBIL nachbildet. Die Reihe war wohl ein voller Erfolg, denn ab heute, dem 12. Dezember gibt es eine Neuauflage der Themenwelt – dieses Jahr mit zusätzlichen Extras.

Kaufland trifft auf PLAYMOBIL

So können sich Diorama-Fans in diesem Jahr auf die zusätzlichen Sets Blumenstand, Gabelstapler, Kühlregal, Parkside-Handwerker, Wursttheke und Hundesitter freuen. Neu sind auch die Kaufland-Eigenmarken Carinura (Heimtierbedarf) und Parkside (Heimwerkerbedarf), die neben K-Classic, K-Favourites und K-Bio das Sortiment der Themenwelt ergänzen.

Kaufland Playmobil Edition Supermarkt Set

Das Kaufland-Feeling für Zuhause. | Bild: Kaufland

Das größte Set der Kaufland-Themenwelt ist der dazugehörige 351-teilige Supermarkt mit Spielfiguren, Einkaufswagen und Zubehör. Weitere Sets wie Kasse, Kühlabteilung und Lager ergänzen das spielerische Gesamtszenario eines Wocheneinkaufs bei Kaufland.

Playmobil Kaufland Hubwagen Set

Dieses Jahr neu dabei – Playmobil Kaufland-Hubwagen | Bild: Kaufland

Die Themenwelt mit der Bezeichnung „Playmobil Kaufland Edition“ ist ab sofort im Online-Shop und in den Kaufland-Filialen (siehe das Wochenprospekt auf Seite 22) verfügbar. Preislich startet man bei 5.99 Euro für kleinere Sets bis hin zu 69.99 Euro für das besagte Supermarkt-Set.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Die Kaufland-Welt für Zuhause: Kooperation mit PLAYMOBIL geht weiter
Weitere Neuigkeiten
YouTube startet KI-gestützte Lip-Sync-Funktion und mehr
in Dienste
Q3 Air, Q3 Spin und O3 Fitness: TORRAS stellt neue Hüllen für iPhone 17-Serie vor
in Zubehör
congstar streicht Bereitstellungspreise
in Provider
Unlimited Mobile: Neue Mobilfunkmarke startet in Deutschland
in Tarife
Audi tarnt günstiges Elektroauto als Volkswagen
in Mobilität
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: Amazon und notebooksbilliger verkaufen es für 874 Euro
in News | Update
Renault 4 Header
Renault 4: Neue Version soll an einen echten Klassiker erinnern
in Mobilität
Innovationsindex: Deutschland verliert weiter an Boden
in Marktgeschehen
Re Bereit Zur Abfahrt
Deutschlandticket: Kritik an drohender Preiserhöhung
in Mobilität
Assassins Creed Black Flag Header
Assassin’s Creed: Remake für Black Flag soll Anfang 2026 kommen
in Gaming