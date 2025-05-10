Die Kunden lieben congstar – seit 14 Jahren in Folge

Tarife

Der Mobilfunkanbieter congstar hat bei der diesjährigen Leserwahl der Fachzeitschrift connect erneut den ersten Platz in der Kategorie „Mobilfunkanbieter“ belegt.

Die jährlich von der Zeitschrift durchgeführte Umfrage basiert auf dem Votum von Lesern und Online-Nutzern. Mehr als 100.000 Menschen beteiligten sich an der Abstimmung und wählten in insgesamt 20 Kategorien ihre Lieblingsmarken und -produkte. Für congstar ist es die 14. Auszeichnung in Folge seit dem ersten Gewinn im Jahr 2012.

Die connect gilt als Fachmedium der Telekommunikationsbranche, was der Leserwahl eine gewisse Branchenrelevanz verleiht. Die Wahl umfasst zahlreiche Produkt- und Dienstleistungssegmente, von denen die Kategorie „Mobilfunkanbieter“ nur einen Teil ausmacht. Wichtig zu wissen: Die Ergebnisse basieren ausschließlich auf subjektiven Nutzerbewertungen und nicht auf technischen Tests oder unabhängigen Studien.

Congstar-Mutterkonzern mehrfach ausgezeichnet

Auch die Deutsche Telekom, Muttergesellschaft von congstar, wurde mehrfach ausgezeichnet. Sie belegte in insgesamt vier Kategorien den ersten Platz, darunter auch in der Kategorie „Mobilfunknetzbetreiber“. Die Trennung der Kategorien ermöglicht die parallele Auszeichnung verschiedener Anbieter innerhalb eines Konzerns. Die Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt traditionell im Frühjahr.

  1. Max 🌟
    sagt am

    Seit Jahren Congstar-Kunde, ständig kostenlos Datenvolumen erhöht bekommen, Empfang passt, Service passte immer super, bin super zufrieden. Wüsste nicht, wozu ich wechseln sollte. Hab da glaube ich auch für Congstar gestimmt :D

  2. Carlo 🔅
    sagt am

    Connect und Leserwahl, passt ja perfekt zusammen. Fehlt nur noch eine Wahl der Bildzeitung

