Die Nintendo Switch 2 nutzt DLSS von Nvidia

Nintendo sprach auf der gestrigen Direct nur von 4K am TV, erklärte aber nicht, wie das mit der Switch 2 möglich sein wird. Im Vorfeld war immer wieder von Upscaling die Rede und das hat man laut IGN bei einem Event in New York offiziell bestätigt.

Die Nintendo Switch 2 nutzt DLSS (Deep Learning Super Sampling) von Nvidia, so Takuhiro Dohta. Dazu gibt es einen eigenen Chip von Nvidia für Nintendo. Details zum Chip oder zur DLSS-Version wollte Nintendo allerdings noch nicht nennen.

Und was die Hardware angeht, so kann sie maximal 4K an einen Fernseher ausgeben. Ob der Softwareentwickler diese Auflösung als native Auflösung verwendet oder sie hochskaliert, kann er selbst entscheiden. Ich denke, das eröffnet dem Softwareentwickler eine Menge Optionen, aus denen er wählen kann.

Nintendo Switch 2 kann auch Raytracing

Raytracing wird mit der neuen Switch ebenfalls möglich sein, so Nintendo, aber bevor man darüber sprechen konnte, meldete sich wohl Tetsuya Sasaki und gab an, dass man gewisse Details der Switch 2 lieber nicht öffentlich besprechen möchte.

Nintendo möchte sich auf den „Nutzen“ für die Spieler fokussieren und weniger auf die Hardware. Was seltsam ist, denn die Switch 2 ist nur eine Switch mit besserer Hardware, Nintendo wählte dieses Mal exakt den Weg einer PlayStation oder Xbox.

Da müssen wir uns jetzt also noch etwas gedulden. Vielleicht verrät es Nintendo doch noch vorher, womöglich müssen wir aber die ersten Analysen und Teardowns nach dem Marktstart am 5. Juni abwarten. Schade, da Nintendo den „klassischen“ Weg bei Konsolen gewählt hat, hätte ich mir mehr Hardware-Details gewünscht.

