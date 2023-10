PlayStation Portal kann bei Amazon bestellt werden

Sony hat in diesem Jahr noch etwas neue Hardware für die PlayStation 5 parat und dazu gehört auch PlayStation Portal. Das ist sowas wie ein Handheld, wobei man auf Offline-Spiele und Cloud-Spiele verzichten muss, es gibt hier nur Remote Play.

Ihr benötigt also eine PlayStation 5 für PlayStation Portal, was einige abschreckt. Allerdings nicht alle und einige von euch wollen den Remote-Player daher vielleicht ab sofort für 219,99 Euro bei Amazon bestellen – geliefert wird am 15. November.

In einigen Ländern, wie Japan, stürmte PlayStation Portal tatsächlich die Charts bei den Vorbestellungen, die Nachfrage scheint also durchaus vorhanden zu sein. Ich bin auch nicht komplett abgeneigt, nur das fehlende Cloud-Gaming ist seltsam.

Doch ich glaube weiterhin, dass das später kommt, da Sony immer mehr Interesse daran zeigt. Natürlich sollte man sich beim Kauf nicht darauf verlassen, aber ich wette, dass dies nur der Anfang für PlayStation Portal ist und viel mehr geplant ist.

PlayStation VR2: Sony zeigt sechs neue Spiele Nach einem soliden Start kam in meinen Augen ein doch recht magerer Sommer für PlayStation VR2 und das versucht Sony jetzt wohl zu optimieren. Daher hat man die Woche einfach […]29. September 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->