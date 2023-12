Diese Altersgruppe verursacht am meisten Verkehrsunfälle

Es gibt vielfältige Unfallursachen im Straßenverkehr. Insbesondere im Zusammenhang mit dem Alter der Fahrerinnen und Fahrer gibt es Auffälligkeiten.

Laut Statistischem Bundesamt waren im Jahr 2022 ältere Fahrerinnen und Fahrer, insbesondere die über 65-Jährigen, häufiger Hauptverursacher von Unfällen mit Personenschaden als jüngere Fahrerinnen und Fahrer. Insgesamt waren Personen ab 65 Jahren in 68,7 Prozent der Fälle Hauptverursacher, bei den über 75-Jährigen waren es sogar 76,6 Prozent.

Zum Vergleich: Bei den unter 65-Jährigen lag der Anteil der Hauptverursacher bei 55,2 %. Des Weiteren werden die Unfallursachen bei älteren Kraftfahrern dargestellt, wobei Missachtung der Vorfahrt und Fehler beim Abbiegen als häufige Ursachen genannt werden.

Auch informiert man darüber, dass 57,1 % aller verunglückten Pkw-Fahrer Hauptverursacher des Unfalls waren. Im Jahr 2022 waren insgesamt rund 309.300 Pkw-Fahrer an Unfällen mit Personenschaden beteiligt, von denen mehr als die Hälfte den Unfall auch hauptverursacht hat.

Auch interessant ist die Ausstattung der Haushalte mit Pkw, hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Alter des Haupteinkommensbeziehers. Es wird deutlich, dass ältere Menschen seltener mit dem Auto unterwegs sind, was sich in der Ausstattung der Seniorenhaushalte mit Pkw widerspiegelt. So verfügten im Jahr 2022 65,2 % der hochbetagten Haushalte (80 Jahre und älter) über mindestens ein Auto, während der Anteil über alle Altersgruppen hinweg bei 77,6 % lag.

