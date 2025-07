Diese Bundesländer haben die höchste Pkw-Dichte

In Deutschland ist die Zahl der zugelassenen Personenkraftwagen, bezogen auf die Bevölkerung, zu Beginn des Jahres 2024 erneut gestiegen.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes kamen auf 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner 580 Personenkraftwagen. Dieser Wert ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen, liegt aber knapp unter dem Rekordwert aus dem Jahr 2022, da die Zahl der Pkw langsamer wuchs als die Bevölkerung.

Insgesamt erreichte die Zahl der in Deutschland zugelassenen Pkw Anfang 2024 mit 49,1 Millionen einen neuen Höchststand. Auch im Zehnjahresvergleich zeigt sich ein deutlicher Anstieg: 2014 lag die Pkw-Dichte noch bei 543 Fahrzeugen je 1.000 Einwohner.

Regionalen Unterschiede in der Pkw-Dichte

Ein weiterer Aspekt sind die regionalen Unterschiede in der Pkw-Dichte. Im Jahr 2024 zeigt sich, dass die Pkw-Dichte in allen westdeutschen Flächenländern über dem Bundesdurchschnitt liegt, während sie in allen ostdeutschen Flächenländern darunter bleibt.

Die höchsten Dichten weisen das Saarland, Rheinland-Pfalz und Bayern auf, die niedrigsten die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen, was unter anderem auf den gut ausgebauten ÖPNV zurückzuführen ist. Lediglich in Berlin ist die Pkw-Dichte im Vergleich zu 2014 rückläufig.

Trotz des Rekordwertes bei den insgesamt zugelassenen Pkw, ist bei den Neuzulassungen von Elektroautos ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Zwischen Januar und August 2024 wurden rund 32 % weniger Elektroautos neu zugelassen als im Vergleichszeitraum 2023.

