Diese Filme erwarten euch 2023 bei Netflix

Netflix hat heute eine Preview für das komplette Jahr veröffentlicht und zeigt, was euch für Filme in den kommenden Monaten erwarten. So eine Preview gab es das letzte Jahr zum ersten Mal und diese Vorschau kam wohl sehr gut bei Netflix an.

Man merkt, dass der Fokus von Netflix immer mehr auf Filme gewandert ist und obwohl man letzten Sommer betont hat, dass es weniger und bessere Filme in Zukunft werden sollen, so ist das Lineup an Filme für 2023 so groß wie nie zuvor.

Im folgenden Video gibt es eine kleine Preview für 2023 und darunter eine Liste der Filme von Netflix, einige davon auch schon mit Datum. Netflix-Filme holen mich nicht so oft ab, aber der aktuelle Knives Out sei euch an dieser Stelle empfohlen.

Netflix: Film-Preview für 2023

BEST. CHRISTMAS. EVER

BILL RUSSELL: LEGEND (FEB. 8)

CHICKEN RUN: DAWN OF THE NUGGET

CHOOSE LOVE

CHUPA (SPRING 2023)

DAMSEL (OCT. 13)

THE DEEPEST BREATH

DOG GONE (AVAILABLE NOW)

EXTRACTION 2 (JUNE 16)

A FAMILY AFFAIR (NOV. 17)

HAPPINESS FOR BEGINNERS (SUMMER 2023)

HEART OF STONE (AUG. 11)

THE KILLER (NOV. 10)

LEAVE THE WORLD BEHIND (DEC. 8)

LEO (NOV. 22)

LIFT (AUG. 25)

LOVE AT FIRST SIGHT (SEPTEMBER 2023)

LUTHER: THE FALLEN SUN (MARCH 10)

MAESTRO

THE MAGICIAN’S ELEPHANT (MARCH 17)

THE MONKEY KING

MONKEY MAN

THE MOTHER (MAY 12)

MURDER MYSTERY 2 (MARCH 31)

NIMONA

NYAD (FALL 2023)

THE OUT-LAWS

PAIN HUSTLERS (OCT. 27)

PAMELA, A LOVE STORY (JAN. 23)

THE PERFECT FIND (SUMMER 2023)

PLAYERS (FALL 2023)

REBEL MOON (DEC. 22)

REPTILE

RUSTIN

SHIRLEY

SPACEMAN (FALL 2023)

THEY CLONED TYRONE (JULY 21)

A TOURIST’S GUIDE TO LOVE (APRIL 27)

TRUE SPIRIT (FEB. 3)

VICTIM/SUSPECT

WE HAVE A GHOST (FEB. 24)

YOU PEOPLE (JAN. 27)

YOUR PLACE OR MINE (FEB. 10)

THE ARCHIES

CARGA MÁXIMA (OVERHAUL)

