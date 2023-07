Diese Länder sind die E-Mobilitäts-Spitzenreiter

Das jährliche E-Mobility Ranking von „Berylls“ zeigt, dass die nordischen Länder weiterhin führend in der E-Mobilität sind, gefolgt von westeuropäischen Ländern wie Deutschland und Frankreich. China ist das einzige asiatische Land in der Spitzengruppe des Rankings. Die USA hinken bei den E-Fahrzeugen im Bestand weiter hinterher. Trotz geringer Bestandszahlen verzeichneten die Neuzulassungen von BEVs ein starkes Wachstum.

Lieferengpässe und andere Herausforderungen beeinträchtigten die Automobilindustrie im Jahr 2022 erheblich, dennoch stiegen die Neuverkäufe von BEVs weiter an. Plug-in-Hybride verzeichneten hingegen einen Rückgang aufgrund des Auslaufens der Förderprämien. Die Infrastruktur für Elektrofahrzeuge wurde 2022 deutlich ausgebaut, insbesondere in China.

Skandinavien auf dem Weg zu 100 Prozent E-Autos?

Die nordischen Länder haben ihre BEV-Flotten vergrößert, konnten aber mit dem Ausbau der Infrastruktur nicht Schritt halten. Skandinavien strebt aber wie Norwegen eine Neuzulassungsquote von 100 Prozent für BEVs an. Die großen europäischen Länder wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien sind ebenfalls auf dem Vormarsch, wenn auch nicht mit dem gleichen Tempo wie die nordischen Länder. Südeuropa entwickelt sich dagegen langsamer.

In Asien wird für China weiteres Wachstum prognostiziert, während in den USA ein positiver Trend in Richtung E-Mobilität zu erkennen ist, wenn auch mit geringeren Neuzulassungszahlen. Weitere Informationen und detaillierte Auswertungen finden sich im Berylls E-Mobility Ranking auf der Landingpage.

-->