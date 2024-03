Dieses Unternehmen möchte Android im Auto attraktiver machen

Android Automotive setzt sich so langsam aber sicher durch und immer mehr Hersteller setzen auf das OS von Google. Polestar machte den Anfang, doch die Zahl der Marken wächst und selbst Porsche und Audi sind mittlerweile dabei.

Es deutet sich an, dass Android langfristig auch den Automarkt dominiert, doch es gibt da eine Sache, die keine Stärke der ersten Generation ist: Design. Android Automotive sieht bei Polestar, Volvo und Co. noch nicht wirklich attraktiv aus.

Android Automotive kommt mit Themes

Der Funktionsumfang ist gut, das App-Angebot wächst, aber Android Automotive selbst, nun, da ist noch Luft nach oben. Dabei möchte „Snapp Automotive“ helfen, denn sie bieten eine Version von Android Automotive an, die man anpassen kann.

Die Idee ist, dass Automobilhersteller die Basis einkaufen und man diese schnell und bequem anpassen kann. Allgemeine Details gibt es auf der Homepage und ein paar Details zu den neuen Themes für Android Automotive gibt es im Blogeintrag.

Das Konzept ist nicht schlecht und ich mag auch den Gedanken, dass man die Optik des Infotainmentsystem im Auto über das Smartphone anpassen kann und das nahtlos funktioniert, doch „Snapp OS“ bringt leider noch einen Nachteil mit.

Android Automotive gibt es mit Google und ohne Google. In diesem Fall nutzt man die Open Source-Version, also ohne Google. Hersteller müssen sich also selbst um Apps kümmern, denn einen Google Play Store gibt es bei dieser Lösung nicht.

Man sieht hier zwar Apps wie Spotify und YouTube, aber diese sind nicht mit dabei. Und Overcast gibt es gar nicht für Android, das ist eine Podcast-App für iOS, was diese hier zu suchen hat, weiß ich auch nicht. Das stimmt dann etwas skeptisch.

Ich bin aber mal gespannt, ob es Autohersteller gibt, die das annehmen, denn bei Polestar, Volvo, Porsche und Co. wird man eher kein „OS von der Stange“ nehmen wollen. Wenn schon Android Automotive, dann mit einer ganz eigenen Oberfläche.

Opel: Zukunft der Elektroautos mit einem „emotionalen Highlight“ Opel möchte ab 2028 rein elektrisch unterwegs sein, geht aber mittlerweile auch etwas langsamer vor, da die Nachfrage in einigen Ländern schwer einzuordnen ist. So wird der neue Grandland laut […]26. März 2024 JETZT LESEN →

-->