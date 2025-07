Digitaler Fahrzeugschein kommt – Pilotierungsphase der i-Kfz-App erreicht Kapazitätsgrenze

Die Pilotphase der neuen i-Kfz-App wurde vom Kraftfahrt-Bundesamt ins Leben gerufen, um die digitale Version des Fahrzeugscheins unter realen Bedingungen zu testen. Die Nutzer sollen die App auf Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit prüfen und ihre Erfahrungen zurückmelden.

Voraussetzung für die Teilnahme ist ein privat zugelassenes Fahrzeug sowie ein Personalausweis mit aktivierter eID-Funktion oder ein elektronischer Aufenthaltstitel. Ein geeignetes Smartphone ist ebenfalls erforderlich, da die Authentifizierung über die App erfolgt.

Ein Einstieg in die Pilotphase ist derzeit nicht mehr möglich, da das Kontingent an Testnutzern ausgeschöpft ist. Alternativ besteht die Möglichkeit, über einen anderen Fahrzeughalter, der an der Pilotphase teilnimmt, Zugang zum digitalen Fahrzeugschein zu erhalten. Dazu muss lediglich die App installiert und eine Verbindung zum Fahrzeughalter hergestellt werden.

Was passiert, wenn ich bei einer Polizeikontrolle zum Vorzeigen des Fahrzeugscheins aufgefordert werde? Die Gültigkeit des digitalen Fahrzeugscheins wird durch eine Sichtprüfung festgestellt. Dabei zeigen Sie den digitalen Fahrzeugschein auf Ihrem Smartphone vor. Sie müssen dieses nicht aus der Hand geben. Um sicherzustellen, dass kein gefälschter digitaler Fahrzeugschein (z. B. ein Screenshot oder ein selbst erstelltes Bild) vorgezeigt wird, sollten Sie mit der mobilen App interagieren, indem Sie verschiedene „Kacheln“ auswählen und die dort hinterlegten Daten (wie Fahrzeug- und Halterdaten) zeigen. Wenn Zweifel an der Gültigkeit des digitalen Fahrzeugscheins bestehen, kann die Polizei eine Auskunft über das zentrale Fahrzeugregister (ZEVIS) einholen.

Weitere Fragen und Antworten auf häufig gestellte Fragen zur i-Kfz-App findet ihr beim Kraftfahrt-Bundesamt.

