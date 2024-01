Disney plant weniger Pixar-Inhalte für die Zukunft

Es ist ein wirklich miserabler Start in das neue Jahr, denn nach den durchaus guten Geschäftszahlen der großen Unternehmen, geht es dennoch mit einer Entlassung nach der anderen weiter. Und auch Disney wird das Pixar-Team bald verkleinern.

Weniger Inhalte von Pixar geplant

Wie TechCrunch erfahren hat, sollen bis zu 20 Prozent von Pixar gehen. Von ca. 1.300 Mitarbeitern geht es auf ca. 1.000 Mitarbeiter runter. Disney hat bestätigt, dass es Entlassungen geben wird, gab aber an, dass die Zahl noch nicht feststeht.

Man hat auch keine Eile, die Entlassungen bei Disney sind wohl erst für später in diesem Jahr geplant und es wird dann auch weniger Inhalte von Pixar geben. Und man trennt sich von Mitarbeitern, die vor allem für Disney+ eingestellt wurden.

Disney+ rückt in den Hintergrund

Disney hat die Investitionen in Disney+ in den letzten Monaten stark reduziert, da der Streamingdienst zwar wichtig bleibt, aber nicht mehr das wichtigste Produkt ist, was in der Pandemie behauptet wurde. Von Pixar dürfte hier nichts mehr kommen.

Die Filme von Pixar landen zwar oft sehr schnell bei Disney+, aber exklusive Inhalte gab es kaum, soweit ich weiß nur eine Serie (Monster bei der Arbeit), die 2021 bei Disney+ erschien, aber nie eine zweite Staffel bekam und wohl eingestellt wurde.

Schade, denn Pixar ist und bleibt für mich das deutlich stärkere Studio und liefert die besseren Inhalte als Disney selbst. Ich hätte lieber eine Investition in Pixar und exklusive Serien für Disney+ gesehen, aber das Gegenteil wird jetzt der Fall sein.

