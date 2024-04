Disney+ soll ganz neue „Channels“ bekommen

Das Angebot der Streamingdienste begeisterte mich damals, da es anders als das lineare Fernsehen war. Doch in den letzten Jahren entwickelten sich die Dienste in genau diese Richtung und Disney möchte bei Disney+ den nächsten Schritt gehen.

Erste Channels für Disney+ in Planung

Wie The Information schreibt, stehen ganz neue „Channels“ auf dem Plan für die Zukunft und sollen das Angebot von Disney+ erweitern. Geplant sind Channels für Inhalte von Marvel, Stars Wars und mehr. Die Idee ist, dass hier immer etwas läuft.

Ein Channel ist also am Ende nichts anderes als ein TV-Sender und die Quelle geht davon aus, dass hier ganz normal Werbung laufen wird. Wozu, wenn man diese Inhalte auch so streamen kann? Viele Nutzer sind wohl von Angebot überfordert.

Wöchentliche Folgen, ein linearer Stream mit festen Uhrzeiten, mehr Trash-Inhalte, Werbung, es sieht ganz danach aus, als ob viele Nutzer zwar Streamingdienste, aber irgendwie nicht auf die „Nachteile“ des klassischen TVs verzichten wollen.

Für mich persönlich ist das eine negative Entwicklung bei Netflix, Disney+ und Co. in den letzten Jahren, aber es scheint sich finanziell auszuzahlen und so lange es Nutzer annehmen, wird es kommen. Es ist noch unklar, wann die Channels starten.

