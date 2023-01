DKB Banking-App: Das Postfach ist da

Die Deutsche Kreditbank (DKB) aktualisiert heute ihre „neue“ Banking-App. Das frische Update kann ab sofort geladen werden.

Das Update auf Version 1.22.0 der DKB Banking-App steht ab sofort für iOS zum Download bereit. Die neue Android-Ausgabe wird ebenfalls bereits verteilt.

Seit Juli letzten Jahres können die User in der App die Details zu allen Investments in ihrem Depot sehen. Umsätze im Girokonto suchen ist seit August möglich und Ende September kamen dann die Profile sowie die Möglichkeit, das Depot umzubenennen hinzu. Seit Oktober kann man eine neue Visa-Karte über die App ordern und darauf folgend landeten neue Funktionen für mehr Übersicht, QR-Codes für die Fotoüberweisung sowie zuletzt Lastschriftrückgaben und Überweisungen auf die Kreditkarte in der App.

Heute nun geht endlich auch das Postfach an den Start! Das bedeutet, dass man innerhalb der App auf sämtliche Nachrichten zugreifen kann, auch wenn dazu noch der DKB-Webview geöffnet wird. Das ist eigentlich ein Basisfeature und war längst überfällig. Mit sämtlichen genannten Funktonen biegt die neue DKB Banking-App so langsam auf die Zielgerade zur „vollwertigen“ Banking-App ein. Fertig sein wird sie aller Voraussicht in diesem Jahr.

DKB Preis: Kostenlos

Zum Girokonto-Vergleichsrechner →

Wise startet Guthaben-Cashback in Europa Wise, ein Anbieter von Multi-Währungs-Konten, bietet Privat- und Geschäftskunden in Europa jetzt die Möglichkeit, eine monatliche Vergütung auf ihr Geld bei Wise zu erhalten. Die Vergütung erhalten die Wise-Kunden für Geld, das sie in Euro, britischen Pfund oder US-Dollar auf…24. Januar 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->