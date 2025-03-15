Fintech

DKB und Click to Pay: 5-Euro-Aktion läuft aus

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Dkb

Mit Click to Pay von Visa können Nutzer in ausgewählten Online-Shops bezahlen – ohne jedes Mal deine Zahlungsdaten eingeben zu müssen. Eine Bonusaktion der DKB soll den Dienst schmackhaft machen. Diese läuft nun aus. Noch kann man aber mitmachen.

Nur noch heute und morgen gibt es nach aktuellem Stand bei der DKB eine 5-Euro-Aktion: Wer bis zum 16. März 2025 seine Visa Debit- oder Kreditkarte in der DKB App für Click to Pay registriert, erhält 5 Euro gutgeschrieben. Die Registrierung ist unkompliziert – einfach Karte auswählen, Daten bestätigen und den Vorgang abschließen.

Nach erfolgreicher Registrierung erhält man eine Bestätigungsmail von Visa und die 5 Euro werden bis spätestens 30. April 2025 auf das Girokonto überwiesen. Das Angebot gilt nur einmal pro Person und ist nicht übertragbar. Weitere Details findet ihr in den Click to Pay FAQs der DKB.

Zum Girokonto-Vergleichsrechner →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Björn 👋
    sagt am

    Gerade mal 5€ dafür, dass Visa einen Datensatz aus Name, Mail-Adresse, Telefonnummer und Anschrift bekommt.
    Fette Beute, aber nicht für den Nutzer…

    Antworten
    1. RolliC 🎖
      sagt am zu Björn ⇡

      Man kann wirklich nur mit dem Kopf schütteln… Dir ist aber schon klar, dass Visa natürlich weiß, wer Du bist, wenn Du Inhaber einer Visa Debitkarte der DKB bist?

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / DKB und Click to Pay: 5-Euro-Aktion läuft aus
Weitere Neuigkeiten
Kia Ev2 Concept Header
Kia spricht über ein „günstiges“ Elektroauto
in Mobilität
Re Bereit Zur Abfahrt
Deutschlandticket wird teurer: Einigung auf 63 Euro
in Mobilität
Nothing Ear 3 vorgestellt: Das Case hat jetzt eine eigene Taste
in Audio
Auspuff Diesel Abgas
SPD-Politiker stellen EU-Verbrenner-Aus infrage
in Mobilität
Dhl Zusteller
Verfahren gegen Deutsche Post: Streit um Nachbarschaftszustellung und Einschreiben
in Dienste
Hyundai kündigt „Infotainment-Systemen der nächsten Generation“ an
in Mobilität
Bundeskartellamt gibt grünes Licht: China-Riese kauft MediaMarkt-Mutter
in Handel
Vw Id3 2023 Facelift Heck
ADAC-Test enthült Notlaufreserve von Elektroautos
in Mobilität
Samsung Galaxy S25 Ultra Back
Vodafone startet die Samsung Deals
in Vodafone
Nur 200 km Reichweite: So spart Citroën beim neuen ë-C3
in Mobilität