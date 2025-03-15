DKB und Click to Pay: 5-Euro-Aktion läuft aus

Mit Click to Pay von Visa können Nutzer in ausgewählten Online-Shops bezahlen – ohne jedes Mal deine Zahlungsdaten eingeben zu müssen. Eine Bonusaktion der DKB soll den Dienst schmackhaft machen. Diese läuft nun aus. Noch kann man aber mitmachen.

Nur noch heute und morgen gibt es nach aktuellem Stand bei der DKB eine 5-Euro-Aktion: Wer bis zum 16. März 2025 seine Visa Debit- oder Kreditkarte in der DKB App für Click to Pay registriert, erhält 5 Euro gutgeschrieben. Die Registrierung ist unkompliziert – einfach Karte auswählen, Daten bestätigen und den Vorgang abschließen.

Nach erfolgreicher Registrierung erhält man eine Bestätigungsmail von Visa und die 5 Euro werden bis spätestens 30. April 2025 auf das Girokonto überwiesen. Das Angebot gilt nur einmal pro Person und ist nicht übertragbar. Weitere Details findet ihr in den Click to Pay FAQs der DKB.

