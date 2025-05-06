Tarife

DR.SIM bietet jetzt 100 GB für 14,99 € pro Monat

2 Kommentare
Doktor Sim Dr Sim

Der Mobilfunkanbieter DR.SIM hat ein neues Tarifportfolio mit verschiedenen Allnet-Flatrates im D-Netz vorgestellt.

Die Tarife beinhalten jeweils eine Internet-Flatrate mit bis zu 50 Mbit/s im 5G-Netz von Vodafone sowie unbegrenzte Telefonie und SMS-Nutzung. Zur Auswahl stehen drei Varianten mit unterschiedlichem Datenvolumen: 20 GB für 7,99 Euro, 50 GB für 11,99 Euro und 100 GB für 14,99 Euro pro Monat.

Diese Preise gelten jeweils für monatlich kündbare Verträge mit einem einmaligen Anschlusspreis von 19,99 €. Bei Verträgen mit einer Laufzeit von 24 Monaten entfällt je nach Anbieter der Anschlusspreis. Die Tarife sind ab sofort buchbar.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

  1. Timo ☀️
    sagt am

    Es fehlt der Hinweis, dass der Tarif auch in der monatlich kundbaren Variante ab dem. 25 ten Monaten doppelt so teuer wird!

    1. Heinz Inge 👋
      sagt am zu Timo ⇡

      Naja das sehe ich mittlerweile als normal an. Traurigerweise, denn dadurch wird man alle 2 Jahre genötigt zu wechseln.

