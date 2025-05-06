DR.SIM bietet jetzt 100 GB für 14,99 € pro Monat

Der Mobilfunkanbieter DR.SIM hat ein neues Tarifportfolio mit verschiedenen Allnet-Flatrates im D-Netz vorgestellt.

Die Tarife beinhalten jeweils eine Internet-Flatrate mit bis zu 50 Mbit/s im 5G-Netz von Vodafone sowie unbegrenzte Telefonie und SMS-Nutzung. Zur Auswahl stehen drei Varianten mit unterschiedlichem Datenvolumen: 20 GB für 7,99 Euro, 50 GB für 11,99 Euro und 100 GB für 14,99 Euro pro Monat.

Diese Preise gelten jeweils für monatlich kündbare Verträge mit einem einmaligen Anschlusspreis von 19,99 €. Bei Verträgen mit einer Laufzeit von 24 Monaten entfällt je nach Anbieter der Anschlusspreis. Die Tarife sind ab sofort buchbar.

