DR.SIM startet neue Tarife – 100 GB 5G Allnet-Flat für 11,99 € mtl.

Doktor Sim Dr Sim

Ab heute führt DR.SIM ein neues Tarifportfolio ein, das Mobilfunkangebote im 5G-Netz von Vodafone umfasst.

Die Tarife richten sich an Nutzer mit unterschiedlichem Datenvolumen und unterscheiden sich in ihrer Vertragslaufzeit. Es werden Allnet-Flats mit 20 GB, 30 GB und 100 GB Datenvolumen angeboten, jeweils mit einer maximalen Geschwindigkeit von 50 Mbit/s. Alle Tarife beinhalten eine Telefonie- und SMS-Flatrate innerhalb Deutschlands.

Unterschiede bei Laufzeit und Kosten

Kunden können zwischen monatlich kündbaren Verträgen und solchen mit einer Laufzeit von 24 Monaten wählen. Bei den monatlich kündbaren Tarifen fällt ein Anschlusspreis von 19,99 € an, während dieser bei den Laufzeitverträgen entfällt.

Die monatlichen Grundpreise sind in beiden Varianten identisch: 7,99 € für 20 GB, 9,99 € für 30 GB und 11,99 € für 100 GB. Das Datenvolumen und die Netzqualität bleiben bei beiden Vertragsformen gleich.

Das Angebot richtet sich insbesondere an preisbewusste Kunden, die eine Kombination aus hoher Datenmenge und günstigen monatlichen Kosten suchen. Trotz der 5G-Netzabdeckung ist die Geschwindigkeit auf 50 Mbit/s begrenzt, was in meinen Augen allerdings vollkommen ausreichend ist.

