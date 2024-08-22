Dreame H14 Pro Nass- und Trockensauger angekündigt

Dreame Technology hat den neuen Nass- und Trockensauger H14 Pro vorgestellt, der mit zahlreichen Funktionen den Haushalt erleichtern soll.

Hervorzuheben ist das flache 180-Grad-Design, das die Reinigung unter Möbeln und in engen Ecken erheblich erleichtern soll. Der H14 Pro ist mit dem Liquid Separation Motor ausgestattet, der eine effiziente Trennung von sauberem und schmutzigem Wasser ermöglichen soll, sowie mit einer automatischen Dosierung der Reinigungslösung.

Der H14 Pro zeichnet sich durch seine hohe Saugleistung von 18.000 Pa und die Dual-Edge-Reinigungsfunktion aus, die Schmutz bis in die Ecken und entlang der Fußleisten entfernt. Ein weiteres Feature ist die Selbstreinigungsfunktion der Bürste, die sich mit heißem Wasser und einer speziellen Mechanik von Schmutz und Haaren befreit. Anschließend wird die Bürste mit 60 Grad heißer Luft getrocknet, um Bakterien und unangenehme Gerüche zu vermeiden.

https://www.youtube.com/watch?v=k1wfIUxgUQA

Neben der Reinigungsleistung bietet der H14 Pro auch Steuerungsmöglichkeiten über die Dreamehome-App. Nutzer können die Saugkraft, den Wasserdurchfluss und die Abgabe der Reinigungslösung individuell einstellen. Das Gerät verfügt zudem über ein GlideWheel Power System, das die Handhabung erleichtert, sowie ein LED-Display und eine Sprachsteuerung. Die Akkulaufzeit soll bei etwa 40 Minuten liegen.

Ab dem 6. September 2024 ist der H14 Pro für 699 € mit einem Einführungsrabatt von 100 € erhältlich. Sämtliche Informationen gibt es auf der offiziellen Produktseite des Herstellers.

Technische Daten Dreame H14 Pro Nass- und Trockensauger